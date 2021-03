A causa della pandemia ancora in corso da coronavirus le uscite dei film nei cinema hanno subito un colpo durissimo, e Disney non fa eccezione. Per questo, si sta pensando a far proiettare i film nei cinema per un lasso di tempo minore rispetto al passato, prima che gli stessi approdino anche sui servizi di streaming.

I piani di Disney per le uscite al cinema

L’amministratore delegato di Disney Bob Chapek ha suggerito che la società probabilmente ridurrà il periodo di tempo in cui i suoi film vengono proiettati solo nelle sale, anche se non ha offerto alcun dettaglio preciso:

“I consumatori sono probabilmente più impazienti di quanto non siano mai stati prima, soprattutto da quando hanno avuto il lusso di un intero anno in cui hanno ottenuto titoli a casa praticamente quando li volevano. Quindi, non sono sicuro che tornerà indietro. Ma di certo non vogliamo fare cose come tagliare le gambe alle proiezioni cinematografiche“.

Chapek ha fatto i propri commenti durante una conferenza sugli investimenti virtuali ospitata da Morgan Stanley.

Durante quest’anno brutale, il virus ha decimato il botteghino e ha lasciato solo il 45% dei cinema nordamericani in grado di funzionare per più di un anno durante la pandemia.

Per Disney, che controlla circa metà del mercato e ha rilasciato i migliori blockbuster dei franchise Marvel e Star Wars, non è casuale pensare a quanto a lungo i film dovranno restare nelle sale. Chapek ha osservato che una via di mezzo – l’implementazione simultanea di “Premier Access” di streaming e cinema – rimarrebbe un’opzione di distribuzione dei film per il prossimo futuro. Venerdì, il film d’animazione Raya e l’Ultimo Drago uscirà con questo sistema, al costo di 21,99 € per gli abbonati a Disney +.

Tra gli altri grandi studi, Warner Bros ha eliminato del tutto le esclusive al cinema, mentre Paramount e Universal hanno ridotto o annunciato piani per ridurre la classica finestra di 74 giorni a 30 o 45.

Per quanto riguarda il resto del portafoglio di streaming della società, Chapek ha affermato che la sua aggiunta più recente, Star, presenterà molti programmi in lingua locale. Il servizio di intrattenimento, che ha iniziato il suo lancio globale la scorsa settimana, avrà 50 serie originali entro l’anno fiscale 2024, ha detto il dirigente.

