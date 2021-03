Zack Snyder’s Justice League è quasi alle porte, poiché approderà su HBO Max nel giro di pochi giorni. Ebbene, i fan ansiosi di poter finalmente ammirare su schermo la visione definitiva di Zack Snyder del suo Justice League saranno felici di sapere che potranno godersi anche alcuni contenuti extra di Snyder: un documentario sulla lavorazione della versione del regista arriverà sempre su HBO.

Zack Snyder’s Justice League – la data di uscita del documentario sul making of del film

Naturalmente, la notizia è assolutamente ufficiale e di certo soddisferà la curiosità dei fan appassionati di cinema desiderosi di conoscere anche qualche aspetto di ciò che avviene dietro la macchina da presa.

Simon Firsht, che ha lavorato come cameraman e dietro le quinte su Wonder Woman e la prima versione di Justice League, ha rivelato su Instagram che un documentario di 30 minuti – che includerà un’intervista con Snyder – sta arrivando 18 marzo:

“La settimana è finalmente arrivata per la versione di Zack Snyder!! Uscirà in tutto il mondo giovedì 18 marzo insieme a un documentario di 30 minuti sulla realizzazione di JL, che include tutti i miei filmati originali ‘mai visti prima’ dal set e un’importante intervista con lo stesso signor Snyder. Sono veramente felice che sta finalmente per essere visto da tutti i fan che hanno reso possibile questo evento senza precedenti!! Ho anche l’onore di occuparmi dell’illuminazione e di filmare la prima virtuale dal vivo questo mercoledì 17“.

Zack Snyder’s Justice League sta già dividendo i critici, anche se al momento della scrittura di questo articolo il film vanta un buon 76% su Rotten Tomatoes. Anche le reazioni iniziali sui social media sono state decisamente positive.

La buona notizia è che non c’è molto da aspettare per vedere il film: arriverà su HBO Max il 18 marzo, insieme al documentario sul dietro le quinte e alla rimasterizzazione del suo predecessore, Batman v Superman: Dawn of Justice.

Acquistate Justice League QUI!