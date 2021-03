Sono stati divulgati nuove informazioni e un trailer breve dell’adattamento di Hulu della serie di fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra Y: The Last Man.

Y: The Last Man – le ultime novità

Il trailer completo della programmazione di FX su Hulu presenta anche il breve trailer per Y: The Last Man, che inizia al minuto 0:24.

Un giorno dopo aver aggiornato i fan facendo loro sapere che mancava solo un giorno al lavoro sull’episodio # 102, Clark ha pubblicato uno sguardo ad Amber Tamblyn (Kimberly Cunningham, la figlia del presidente degli Stati Uniti) sul set:

Y: The Last Man rappresenta un mondo in cui tutti gli uomini sono morti. Tutti tranne uno. Basato sull’acclamata serie di fumetti DC Comics di Vaughan e Guerra, Y: The Last Man attraversa un mondo post-apocalittico in cui un evento catastrofico decima tutti tranne Yorick Brown (Schnetzer) e la sua scimmia cappuccino.

La serie segue i sopravvissuti in questo nuovo mondo mentre lottano per ripristinare ciò che ormai è perduto e cercano l’opportunità di costruire qualcosa di meglio.

Y: The Last Man di FX è interpretato da Ben Schnetzer (Happy Town), Elliot Fletcher (Shameless), Diane Lane (Man of Steel), Olivia Thirlby (The L Word: Generation Q), Ashley Romans (NOS4A2), Juliana Canfield (Succession), Marin Ireland (Sneaky Pete), Amber Tamblyn (4 amiche e un paio di jeans, Inside Amy Schumer) e Diana Bang (The Order). Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force (American Crime Story, Pose, Crazy & Rich Asians), Melina Matsoukas (Insecure, Master of None) e Vaughan sono i produttori esecutivi.

Y: The Last Man – i protagonisti della storia

Yorick Brown di Schnetzer è un giovane che usa l’umorismo per sviare i suoi problemi e che potrebbe essere l’unico sopravvissuto maschio di una piaga mondiale. Sam Jordan di Fletcher è il migliore amico di Brown (Schnetzer). Il suo background (è cresciuto in povertà con genitori assenti) lo ha reso pieno di risorse e resiliente in un mondo in cui gli uomini sopravvissuti sono accolti con sospetto o peggio. Intelligente ma occasionalmente autodistruttivo, è ironico e divertente, con un grande cuore.

La deputata di Lane Jennifer Brown è una senatrice che si è già fatta un nome nei circoli politici per la sua disponibilità a mettere gli ideali personali al di sopra della politica ed è anche la madre di Yorick e Hero Brown, che nutre un profondo trauma emotivo che spesso la porta a oltrepassare i confini personali e professionali.

Kimberly Cunningham di Tamblyn è la figlia del Presidente degli Stati Uniti, preparata per una carriera in politica e per sostenere i valori conservatori di suo padre. L’irlandese Nora Brady è l’assistente senior e il braccio destro del Presidente. L’agente 355 di Romans è un’agente dei servizi segreti che svolge il suo lavoro con la massima professionalità, anche nelle circostanze più inaspettate. Beth DeVille di Canfield è cresciuta in una fattoria ed è andata a New York per vivere la grande città. Trova qualcosa di accattivante nello sfortunato Yorick e quando sono insieme, scocca la scintilla. La dottoressa Allison Mann di Bang è un genetista esperto che cerca di scoprire la causa della piaga e il motivo per cui Yorick è sopravvissuto.

