Supergirl Stagione 6, il capitolo finale della serie tv dedicata al personaggio di Kara Zor-El ideato da Otto Binder & Al Plastino per i fumetti DC Comics, vedrà l’apparizione di una giovane Cat Grant.

Come riporta Entertainment Weekly, infatti, Eliza Helm interpreterà la versione giovane di Cat Grant (Calista Flockhart) negli episodi 5 e 6 dell’ultima stagione, intitolati rispettivamente “Prom Night” e “Prom Again!”.

Il personaggio verrà presentato attraverso dei flashback che porteranno gli spettatori indietro agli inizi di carriera della Grant – quando ancora si faceva chiamare CJ Grant.

Ricordiamo che la sesta stagione debutterà il 30 Marzo 2021 su The CW e prenderà il posto di Superman & Lois.

Il 18 Maggio riprenderà Superman & Lois per il finale di stagione, mentre in Estate Supergirl tornerà per gli ultimi episodi.

A proposito di Supergirl

Sviluppata da Ali Adler, Greg Berlanti e Andrew Kreisberg, Supergirl ha debuttato il 26 Ottobre 2015 sulla rete CBS; dalla stagione 2 la serie viene trasmessa su The CW.

Il cast include Melissa Benoist (Kara Zor-El / Supergirl), Mehcad Brooks (James Olsen / Guardian), Chyler Leigh (Alex Danvers), Jeremy Jordan (Winn Schott / Giocattolaio), David Harewood (J’onn J’onzz / Martian Manhunter), Calista Flockhart (Cat Grant), Chris Wood (Mon-El), Floriana Lima (Maggie Sawyer) e Katie McGrath (Lena Luthor).

In Italia va in onda in prima visione assoluta su Premium Action e in chiaro in prima tv su Italia 1.

Warner Home Video la pubblica in DVD anche nel nostro Paese:

Fuggita da Krypton con l’aiuto dei suoi genitori, protetta e cresciuta sulla Terra dai Danvers all’ombra della sorella Alex, Kara ha tenuto nascosti gli straordinari poteri che condivide con il cugino Kal-El per proteggere se stessa e la sua famiglia adottiva. Anni dopo, ormai 24enne, Kara vive a National City, lavorando come assistente per l’agguerrita magnate dei media Cat Grant, la quale ha appena assunto l’ex fotografo del Daily Planet James Olsen come suo nuovo direttore creativo. Ma i giorni di Kara in incognito finiscono quando Hank Henshaw, capo della stessa agenzia segreta dove lavora sua sorella, la arruola per aiutarli a proteggere i cittadini da minacce sinistre. Sebbene Kara dovrà trovare un modo per gestire le sue nuove responsabilità con la sua vita privata, il suo entusiasmo prende il volo mentre combatte il crimine nei panni di Supergirl.

