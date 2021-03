Il superteam Gamma Flight, nato all’interno della serie di successo Immortal Hulk, sta per essere protagonista di una serie di 5 numeri.

Immortal Hulk e Gamma Flight

Al Ewing di Immortal Hulk ha dichiarato quanto segue:

“Gamma Flight è un’opportunità per esplorare alcuni dei concetti e piantare alcuni dei semi di Immortal Hulk nel loro spazio, costruendo la famiglia ritrovata che si è riunita in quelle pagine e mettendola in azione contro alcune cose strane e brutte negli angoli inesplorati del mondo gamma. Ci siamo scambiati idee a vicenda per un po’ su questo, e sospetto che il risultato sia qualcosa che solleticherà i fan di Hulk vecchi e nuovi“.

Introdotto per la prima volta in Immortal Hulk# 8, il moderno Gamma Flight è stato creato dall’agenzia spaziale Alpha Flight come task force per combattere Hulk. Il nome richiama la versione originale della squadra di supereroi canadesi di Alpha Flight, che aveva un team per così dire minori chiamato Gamma Flight. Questo moderno Gamma Flight porta parte di quell’eredità, con i membri Puck e Sasquatch (ora Doc Sasquatch), ma uniti dai personaggi non canadesi Absorbing Man, Titania, Rick Jones e la dottoressa Charlene McGowan.

Ecco la descrizione ufficiale fornita da Marvel per Gamma Flight # 1, seguita dall’immagine di copertina:

“Gamma Flight aveva un solo lavoro: trovare e fermare Hulk. Ma quando è arrivato il momento critico, si sono schierati con il Green Goliath – e il mondo umano intende fargliela pagare. Puck, Absorbing Man, Titania, Doc Sasquatch, la dottoressa Charlene McGowan e un Rick Jones orribilmente cambiato sono fuggitivi da ogni autorità conosciuta, ma una squadra piena di gamma è destinata a irrompere presto“.

Al Ewing è a bordo per Gamma Flight, affiancato dalla co-sceneggiatrice Crystal Frasier, che in precedenza era stata consulente per Immortal Hulk. Come scrittrice, farà il suo debutto alla Marvel il 23 giugno con il primo numero di Gamma Flight e una storia in Marvel’s Voices: Pride # 1 lo stesso giorno. Ecco le parole di Frasier:

“Lavorare con Al l’anno scorso come consulente per Immortal Hulk è stata un’esperienza meravigliosa. È intelligente, incredibilmente creativo e incredibilmente aperto al feedback. Collaborare con lui per scrivere una serie completa è stato meraviglioso. È così facile far rimbalzare elementi avanti e indietro per sviluppare una buona idea in una grande. E la sua conoscenza di dettagli su Hulk degli ultimi 60 anni è davvero incredibile“.

Gamma Flight sarà disegnato da Lan Medina.

