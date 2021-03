La stagione 6 di The Flash sta per debuttare su Italia 1 in prima visione tv in chiaro.

Dopo il passaggio sulla pay tv Premium Action di Mediaset in prima visione assoluta, gli episodi della sesta stagione della serie tv sul Velocista Scarlatto dei fumetti DC Comics arriveranno Sabato 20 Marzo 2021 nel pomeriggio di Italia 1.

In programma due episodi a settimana, dalle ore 14:35 circa alle 16:30 circa.

Ricordiamo che la stagione 7 debutterà su Premium Action ad Aprile.

The Flash Stagione 6 – il debutto su Italia 1

Di seguito i titoli e le sinossi dei primi due episodi:

S6 Ep1 Nel vuoto

Né Barry né Iris riescono a superare il trauma per la perdita di Nora. Nel frattempo a Central City ce’ un buco nero che sta terrorizzando i cittadini.

S6 Ep2 Un lampo di fulmine Barry, sapendo che dovrà morire, decide di viaggiare nel tempo fino al giorno dopo in cui sarà morto e scopre che se vuole salvare tutti gli altri lui dovrà morire.

A proposito di The Flash Stagione 6

La sesta stagione della serie interpretata da Grant Gustin nel ruolo di Barry Allen si compone di 19 episodi, andati in onda sulla rete tv statunitense The CW dall’8 Ottobre 2019 al 12 Maggio 2020.

Ricordiamo che Warner Bros. ha pubblicato la stagione in DVD lo scorso 11 Febbraio anche nel nostro Paese:

Non importa quanto sia veloce: Barry Allen, anche noto come The Flash, non può sfuggire al suo destino.

Oppure sì?

Mentre Central City, è minacciata da una terribile Crisi, Barry e sua moglie, Iris West-Allen, affrontano il lutto della dolorosa perdita della loro fi glia speedster, Nora, e Barry è impegnato a istruire il Team Flash su come andare avanti senza di lui.

Barry affronta la devastazione portata dalla Crisi, mentre Killer Frost, Cisco Ramon, Ralph Dibny, Nash Wells, Joe West e la sua fidanzata, Cecile Horton, lottano per proteggere la città e salvaguardare l’eredità di The Flash.

Riusciranno a salvare il mondo da un disastro cosmico di infinite proporzioni?

Acquista la Stagione 6 in DVD