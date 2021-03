Elden Ring è stato annunciato all’E3 2019 e la collaborazione fra l’autore di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco George R.R Martin e il creatore dei Souls Hidetaka Miyazaki è stata una delle cose più discusse nel settore.

Da allora, i fan stanno aspettando con impazienza che From Software riveli ulteriori informazioni sul gioco, ma senza alcun risultato. Diverse voci e speculazioni non confermate hanno iniziato a circolare su Internet, e alcuni affermano addirittura che il gioco è stato annullato. Naturalmente, niente di tutto questo è ufficiale, e From Software ha negato tali voci, ma non ha ancora rivelato nient’altro sul titolo tanto atteso.

Elden Ring – il gameplay trailer e le voci a riguardo

Di recente, in una sfortunata serie di eventi, il trailer di Elden Ring è emerso online. Non si tratta del trailer completo, ma alcune parti del trailer sono diventate rapidamente virali sui social media. L’entusiasmo per il gioco è salito di nuovo alle stelle quando i fan hanno iniziato a credere ancora una volta che ci stiamo avvicinando a una rivelazione ufficiale del gioco. Tuttavia, le cose sembrano non andare bene per i fan di Elden Ring…

Elden Ring was never going to be revealed in March and the leaks haven’t caused any plans to change. People are just using the leaks as an excuse as for why their inaccurate predictions aren’t coming true. — Lance McDonald (@manfightdragon) March 10, 2021

“Secondo l’insider del settore Jeff Grubb, la presunta rivelazione di Elden Ring di marzo probabilmente non sta accadendo, forse a causa della recente fuga di notizie. Anche Bandai Namco sta apparentemente reprimendo le voci e attualmente sta indagando sulla fuga di notizie“.

Jeff Grub è un giornalista di Venture Beat secondo il quale la rivelazione di marzo di Elden Ring è stata ritardata dopo la fuga del trailer. Da notare è però il fatto che non esiste alcuna notizia ufficiale secondo cui Elden Ring verrà rivelato questo mese: semplicemente, Grub smentisce una voce messa in giro da lui stesso…

“Elden Ring non sarebbe mai stato rivelato a marzo e le fughe di notizie non hanno causato cambiamenti nei piani. Le persone stanno solo usando le fughe di notizie come una scusa per spiegare perché le loro previsioni imprecise non si stanno avverando“.

Lance McDonald, l’uomo noto per la sua patch che porta Bloodborne a toccare i 60FPS e per il Nier Automata Easter Egg, afferma che Elden Ring non avrebbe mai dovuto essere rivelato a marzo, tanto per cominciare. Afferma inoltre che le persone che lo hanno affermato stanno utilizzando il trailer trapelato in rete, di cui in cima a questo articolo trovate una versione estesa, per giustificare il ritardo.

In assenza di notizie ufficiali, vi invito come sempre a prendere con le pinze leak e voci di corridoio.

