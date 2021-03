Cosa sono i Pokéfuta? Non sono altro che i tombini Pokémon. Essi non sono così insoliti anzi, sono davvero diffusi in tutto il Giappone dalle grandi città come Tokyo alle aree più rurali come la prefettura di Tottori (finora sono già stati installati in più di 150 località in tutto il paese). I tombini sono disegnati con cura, fin nei minimi dettagli e ognuno ha un design originale. E ora, in memoria del 10° anniversario del disastro di Tohoku, la regione settentrionale del Giappone, Aomori, sta ricevendo le sue prime due installazioni Pokéfuta.

Pokémon – i tombini arrivano anche nella prefettura di Aomori

Per chi non ricordasse, dieci anni fa accadde quello che viene chiamato il disastro di Fukushima Dai-ichi, un incidente nucleare avvenuto nella centrale nucleare omonima, situata costa presso Naraha nella Prefettura di Fukushima, in Giappone. L’incidente fu una conseguenza del terremoto e maremoto del Tōhoku dell’11 marzo 2011.

I primi due tombini, installati proprio in memoria dell’incidente, si trovano nella città balneare di Hachinohe e nella vicina città di Hashikami, entrambe zone che sono state fortemente colpite dal terremoto e dallo tsunami del 2011.

Se vai nel posto giusto, puoi troverai Kyamome (Wingull) e Ishitsubute (Geodude), oppure potrai notare l’aggiunta dell’adorabile Namakobushi (Pyukumuku) vicino a uno dei fari panoramici di Aomori.

Naturalmente, questi Pokéfuta saranno anche trasformati in Pokéstops in Pokémon GO!

I tombini sono stati posizionati il 13 marzo 2021, quindi puoi già vederli di persona se ti trovi in zona! Puoi vedere le posizioni ufficiali qui, oppure puoi facilmente trovarne uno dietro la stazione stradale di Hashikami e vicino al Santuario di Kabushima a Hachinohe.

Dove pensi che verrà installato il prossimo Pokéfuta? Di certo questa è un’opportunità per molte persone di tutto il paese e del mondo per conoscere il fascino dei Pokémon e quello della città di Hachinohe e Hashikami.

