Pare proprio che Nintendo Switch Pro non sia il miraggio che in molti hanno descritto. Tramite un’indiscrezione trapelata da Samsung, pare che la fantomatica console esista e che abbia uno schermo OLED e con il supporto al 4K in arrivo per la fortunata console Nintendo. Ne avevamo parlato proprio qualche mese fa, se non che l’azienda Samsung parrebbe aver confermato la cosa.

Ciò è accaduto in quanto la compagnia stia considerando proprio la produzione di nuovi display OLED, tramite un comunicato ufficiale. “Molto presto,” ha detto Jeeho Baek di Samsung “abbiamo intenzione di spostare la tecnologia Samsung OLED in maniera aggressiva in settori promettenti che vadano al di là degli smartphone e che includano computer portatili, notebook, automobile e console.”

Che sia questo il segnale che tutti aspettavano per l’esistenza di Nintendo Switch Pro?

Nintendo Switch – le vendite non si arrestano

Non è un segreto che le vendite di Nintendo Switch stiano andando sempre meglio e che a distanza di soli quattro anni dalla sua uscita nel marzo 2017 la console abbia raggiunto la notevole cifra di più di 80 milioni di unità in tutto il mondo. Ma il vero successo è da notare in Giappone dove ha quasi raggiunto le 20 milioni di console vendute. Sempre in madrepatria, Animal Crossing: New Horizons risulta anche essere il gioco più venduto in assoluto.

Il gioco più diffuso globalmente è invece Mario Kart 8 Deluxe che supera ampiamente le 25 milioni di copie vendute. Una cifra davvero notevole se si pensa che lo sfortunato Nintendo Wii U, nel giro di 5 anni, riuscì a vendere a malapena 13 milioni di unità. Il successo della console non sembra destinato a fermarsi, specialmente se c’è davvero un Nintendo Switch Pro dietro l’angolo. Questa mossa potrebbe essere la risposta di Nintendo alle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X.

