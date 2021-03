La Stagione 6 di Fortnite è in arrivo e si presenta con un nuovo trailer ufficiale. Non ci si ferma però ad un semplice video: tramite una serie di indiscrezioni, sono trapelate in rete altre informazioni sull’attesa nuova stagione del celeberrimo gioco di Epic Games. Pare infatti che stia per giungere Lara Croft come nuovo contenuto. L’eroina di Tomb Raider dovrebbe infatti giungere su Fortnite con la sua skin classica.

Le voci trapelate hanno anche parlato della nuova mappa, che pare piuttosto ampia, ma non ha consentito di comprendere appieno le varie zone presenti e il loro contenuto. C’è anche la questione del Battle Pass, che però richiederà forse un po’ più di pazienza prima che venga pubblicato in maniera ufficiale. Nel frattempo possiamo gustarci il trailer della Stagione 6 di Fortnite e attendere il suo arrivo, ormai imminente.

Inoltre, ci sarà anche il ritorno di una serie di armi più classiche e l’arrivo di Neymar, il calciatore brasiliano che dovrebbe fare la sua comparsa dopo un leak comparso dopo un suo tweet.

Fortnite – il successo di Epic Games

Fortnite è un videogioco del 2017 sviluppato da Epic Games e People Can Fly (Bulletstorm e Gears of War: Judgment). Il videogioco presenta tre modalità distinte e separate che condividono il medesimo motore grafico: Salva il mondo, Modalità Creativa e Battaglia reale.

La modalità Battle Royale di Fortnite è ambientata su un’isola che ha la forma della Polonia (dato che People Can Fly è proprio polacca) in cui 100 giocatori lottano per la sopravvivenza. All’interno del gioco vi sono tre distinte modalità: singolo, coppie e squadre. La modalità è stata resa disponibile ufficialmente da Epic Games a partire dal 26 settembre 2017. Fortnite è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco è previsto in una versione per PS5 e Xbox Series X entro la fine del 2021, sebbene non si abbiano ancora informazioni precise al riguardo.

Chiave digitale di Fortnite Ride Bene Chi Ride Ultimo per PlayStation 4!