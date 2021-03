Deathloop si mostra nuovamente in un gameplay dove fa una carrellata delle armi e del loro funzionamento. Non si può negare una certa somiglianza a Dishonored, ma del resto parliamo dello stesso sviluppatore. Si spazia comunque dal machete a fucili, fino ad anche una serie di poteri proprio come il titolo sopracitato.

Vi ricordiamo che il titolo sarà un’esclusiva temporale PS5 e PC, e ci metterà nei panni di Colt, un sicario prezzolato bloccato in un loop in un luogo ostile. Egli dovrà scontrarsi contro dei mercenari e contro Julianna nella speranza di fuggire sfruttando le armi presentate in questo video. Date uno sguardo al trailer di gameplay per saperne di più!

Voi avete già prenotato Deathloop? Cosa ne pensate?

Deathloop – cosa sappiamo fino ad ora

Deathloop, sviluppato da Arkane Studios (Dishonored, Prey), è infatti uno sparatutto in prima persona che secondo gli sviluppatori “[…] farà percepire la differenza delle armi l’una dall’altra. […]”. Era stato infatti uno dei primissimi giochi a parlare dell’interattività con il DualSense di PS5, così come molti altri giochi stanno facendo. Ricorderete che vi avevamo parlato del gioco proprio durante la presentazione della console a giugno 2020 e poi di nuovo allo State of Play di alcune settimane fa.

Sebbene graficamente non sembra essere il gioco rivoluzionario next gen, ci è sembrato che la fluidità e la stilosità del titolo possano sopperire alle mancanze tecniche, come del resto aveva fatto anche in titoli precedenti dello stesso studio. Riteniamo comunque che ciò non inficerà sul prodotto finale, che sul fronte della giocabilità ci aspettiamo sia stellare coem tutte le produzioni Arkane Studios.

Deathloop uscirà il 21 maggio 2021 per PS5 e PC e per adesso si presenta come un gioco d’azione frenetico, colorato e vibrante. Il gioco arriverà anche dopo un anno per Xbox Series X ed S.

Prenota subito Deathloop per PlayStation 5!