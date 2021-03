Le novità manga Flashbook di Maggio 2021 vedono il debutto della miniserie boys love Depth of Field (Hishikai Shindo) di Enjo e la pubblicazione dei nuovi volumi di Nyankees e My Lovely Like a Cat.

Di seguito, dal catalogo Manicomix di Marzo, tutte le novità manga Flashbook di Maggio 2021; qui gli ultimi annunci.

NYANKEES 4

di Atsushi Okada

5,90 €

Taiga incontra Raiga, suo fratello minore che tempo prima bandì dalla città.

Perché Raiga è tornato a Nekonakicho? Quale furono i motivi che portarono i due fratelli alla rottura?

Intanto prosegue il piano orchestrato da strani gatti contro Ryusei e i suoi compagni. Otto VS mille, ma non sarà un po’ sleale?

DEPTH OF FIELD 1

di Enjo

6,90 €

Hayakawa Shuichiro ha l’abitudine di rifugiarsi sul tetto del liceo, area off-limits, ed è lì che un giorno incontra Konno Ryouhei.

Su di lui circolano strane voci, c’è chi ne elogia la bellezza e chi ne parla come fosse un poco di buono.

Hayakawa scoprirà presto il suo vero volto: un ragazzo in grado di illuminarsi e gioire ogniqualvolta faccia delle foto o parli dei suoi apparecchi e della fotografia in generale.

Tra i due si instaura un’amicizia che però ben presto accende sentimenti contrastanti in

Hayakawa.

Simpatia, ammirazione ma anche invidia, frustrazione, gelosia e un forte complesso di inferiorità.

Per quale motivo? La richiestissima miniserie di debutto d Enjo, finalmente sbarca in Italia grazie alla Flashbook Edizioni.

MY LOVELY LIKE A CAT – SIDE STORY

di Kumota Haruko

6,90 €

Una ricca raccolta di spin-off che vede protagonisti i personaggi secondari del tenero BL di Kumota Haruko.

Tante finestre spalancate sulle vite dei personaggi di “My Lovely Like A Cat”, titolo che è riuscito a conquistare tutti con la sua simpatia e spontaneità.

