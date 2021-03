Le novità manga Hikari Edizioni di Maggio 2021 vedono il debutto di quattro nuove serie: Gli Strani Casi del Prof. Munakata, Tokyo Shutter Girl, Birdmen e Distrutta dal tuo Amore (Kimi ni Aisarete Itakatta).

A seguire tutte le novità manga Hikari Edizioni di Maggio 2021, dal numero di Marzo del catalogo del distributore Manicomix.

GLI STRANI CASI DEL PROF. MUNAKATA 1 (DI 8) PERFECT EDITION

di Yukinobu Hoshino

256 pp., b/n e colore, 14,8×21 cm, 12,90 €

UNA GRANDE SERIE DEL SENSEI HOSHINO, PRESENTATA IN FORMATO DELUXE, CI SVELA I SEGRETI PIÙ RECONDITI DELLA CIVILTÀ UMANA. IL PROF. MUNAKATA DIMOSTRA COME STORIE CHE ABBIAMO SEMPRE CONSIDERATO LEGGENDARIE SPESSO CELINO PIÙ CHE UN FONDO DI VERITÀ Il Prof. Munakata è un antropologo che studia folklore, favole e avvenimenti storici, convinto che molti dei miti e delle leggende che la storiografia tradizionale considera come frutto della fantasia dell’uomo, siano in realtà basati su fatti realmente accaduti.

Questa fantastica opera di Yukinobu Hoshino narra delle sue avventurose ricerche in giro per il mondo.

GARUDA DALLE ALI D’ORO

di Buronson, Tetsuo Hara e Yoshiji Yamaguchi

192 pp., b/n e colore, 14,8×21 cm, 12,90 €

KEN IL GUERRIERO SIDE STORY, ARRIVA GARUDA, LA STELLA DI NANTO DIMENTICATA Uno spinoff e prequel della saga di Ken il guerriero di Buronson e Tetsuo Hara incentrato su Garuda, una Stella di Nanto Dimenticata ma che scopriremo essenziale per il ricongiungimento di Ken e Julia, e i guerrieri del gruppo dei “Cinque Astri in Cerchio di Nanto”.

Un grande inedito della celebre saga manga e dell’anime che ha appassionato milioni di lettori nel mondo.

GARUDA DALLE ALI D’ORO NANTO PACK

di Buronson, Tetsuo Hara e Yoshiji Yamaguchi

192 pp., b/n e colore, 14,8×21 cm, 25,80 €

UNA CONFEZIONE ESCLUSIVA, ORA O MAI PIÙ, CONTENENTE SIA LA VERSIONE REGULAR CHE LA VERSIONE VARIANT DA COLLEZIONE Disponibile solo in fase di primo ordine un pack indivisibile che contiene Garuda dalle ali d’oro versione regular più Garuda dalle ali d’oro versione variant.

Per i veri fan di Ken il guerriero.

BIRDMEN – L’IMPERO DEI VOLATILI 1 (DI 2)

di Osamu

192 pp., b/n, 16,7×24 cm, 18,00 €

UNA SOCIETÀ DISTOPICA CHE VEDE GLI UCCELLI COME SPECIE DOMINANTE SUL PIANETA

TERRA.

UN IMPERDIBILE CAPOLAVORO DEL DIO DEL MANGA, CON PROTAGONISTI ANIMALI ANROPOMORFI, NEL TRADIZIONALE GRANDE FORMATO DA COLLEZIONE In un futuro immaginario, gli uccelli sono diventati la specie dominante sulla Terra.

Grazie all’aiuto di una razza aliena i volatili terrestri hanno incrementato le loro capacità intellettive e dichiarato guerra al genere umano.

Gli uomini sono diventati semplici schiavi per la nuova stirpe, che ha originato una società con nazioni, monete, leggi e classi sociali.

Col passare del tempo, entrano in guerra tra loro, come prima facevano gli umani.

E mentre gli uccelli sono intenti a farsi guerra gli uni con gli altri, gli alieni tramano già qualcosa…

TOKYO SHUTTER GIRL 1 (DI 3)

di Kenichi Kiriki

192 pp., b/n, 13×18 cm, 7,00 €

UNA FOTOGRAFA IN GIRO PER I QUARTIERI DI TOKYO CI PORTA ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI PIÙ NASCOSTI DELLA CAPITALE GIAPPONESE PER FARCI VIVERE LE SPLENDIDE ATMOSFERE TIPICHE DELLA TERRA DEL SOL LEVANTE Ayumi Yumeji è una studentessa del liceo e membro del club di fotografia della sua scuola.

Ayumi gira per l’area metropolitana di Tokyo alla ricerca di momenti da immortalare con la sua fotocamera, fedele e inseparabile compagna.

Nei suoi giri, vere passeggiate alla scoperta della città, farà la conoscenza di persone e luoghi che contribuiranno alla sua crescita personale, mentre noi lettori scopriremo una Tokyo nascosta e segreta.

DISTRUTTA DAL TUO AMORE… 1 (DI 4)

di Shiruka Bakaudon

196 pp., b/n e colore, 13×18 cm, 7,00 €

UNA STORIA PROFONDA CHE PARLA DI AMORE, BULLISMO E PROBLEMI ADOLESCENZIALI.

UN MANGA CHE RICORDA LE ATMOSFERE DI SERIE NETFLIX COME “13 REASON WHY” E “YOU” Vittima di bullismo alle medie, Kanae adesso è una liceale ancora traumatizzata e sensibile alle considerazioni dei compagni di scuola.

Fuori dal liceo appaga il suo desiderio di riconoscenza intrattenendosi in relazioni a pagamento con uomini più grandi.

Un giorno, in un’uscita al karaoke, incontra Hiroshi.

Quest’ultimo la scopre con uno dei suoi clienti, ma questo non gli impedisce di mostrarsi gentile, e Kanae si innamora di lui.

Questo

amore sarà l’inizio di numerosi e tragici avvenimenti…

Le novità manga Hikari Edizioni di Maggio 2021 – già disponibili e ristampe

ORA DISPONIBILE

DEMENTIA 21

di Shintaro Kago

300 pp., b/n e colore, 16,7×24 cm, 22,00 €

RISTAMPA

ANAMORPHOSIS

di Shintaro Kago

192pp., b/n, 16,7×24 cm, 18,00 €

