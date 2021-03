Marvel Comics celebrerà l’80° anniversario di Capitan America con una nuovissima serie limitata questo giugno intitolata The United States Of Captain America. Scritta da Christopher Cantwell e disegnata da Dale Eaglesham, questa serie vedrà Steve Rogers fare squadra con i Captain Americas del passato, ovvero Bucky Barnes, Sam Wilson e John Walker, in un viaggio attraverso l’America per trovare il suo scudo rubato.

Durante il viaggio del gruppo, scopriranno persone comuni di tutti i ceti sociali che hanno preso il mantello di Capitan America per difendere le loro comunità, a cominciare dal nuovo eroe della Marvel, Aaron Fischer. Cantwell e Eaglesham sono affiancati in questo progetto da Joshua Trujillo e Jan Bazaldua.

Marvel e il Captain America of the Railways

Aaron Fischer è descritto come il Captain America of the Railways (Capitan America delle ferrovie) un adolescente senza paura che si è fatto avanti per proteggere i compagni scappati di casa e i senza tetto.

Marvel Comics è orgogliosa di onorare il Pride Day con questo nuovo personaggio, che incarna tutti i valori LGBTQ+. La sua storia sarà raccontata in The United States Of Captain America #1 e, in ogni numero, Cantwell e Eaglesham saranno affiancati da una diversa schiera di talenti all-star per introdurre questi nuovi portatori dello scudo ed espandere le loro origini e motivazioni in emozionanti racconti di riserva.

Jan Bazaldua ha dichiarato:

Voglio ringraziare molto l’editore Alanna Smith e Joshua Trujillo per avermi chiesto di creare Aaron. Mi è piaciuto molto disegnarlo, e come persona transgender, sono felice di poter presentare una persona apertamente gay che ammira Capitan America e combatte contro il male per aiutare coloro che sono quasi invisibili alla società. Mentre lo disegnavo, ho pensato, beh, Cap combatte contro esseri superpotenti e salva il mondo quasi sempre, ma Aaron aiuta coloro che camminano da soli per strada con i problemi che affrontano ogni giorno. Spero che alla gente piaccia il risultato finale!

Joshua Trujillo ha aggiunto:

Aaron è ispirato dagli eroi della comunità queer: attivisti, leader e gente comune che spinge per una vita migliore. Si batte per gli oppressi e i dimenticati. Spero che la sua storia di debutto entri in risonanza con i lettori e aiuti a ispirare la prossima generazione di eroi.

Cantwell, con questa serie, si pone l’obiettivo di esplorare cosa significa essere Capitan America in questo preciso momento, non solo sul grande palcoscenico del mondo, ma nella quotidianità, spesso trascurata negli Stati Uniti.

The United States Of Captain America # 1 sarà in vendita il 2 giugno.

• THE UNITED STATES OF CAPTAIN AMERICA #1 (OF 5)

• Scitto da: CHRISTOPHER CANTWELL & JOSH TRUJILLO

• Illustrazione di DALE EAGLESHAM & JAN BAZALDUA

• VARIANT COVER a cura di NICK ROBLES

• DESIGN DELLA VARIANT COVER a cura di JAN BAZALDUA

• In vendita il 2 giugno

