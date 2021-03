Lupin torna in edicola con la collana di DVD Le imperdibili avventure di Lupin III, realizzata in collaborazione tra Yamato Video e RCS MediaGroup.

La collezione proporrà in DVD le sei serie animate per la tv ispirate agli amatissimi personaggi ideati dal compianto maestro Monkey Punch per i manga.

Gli appassionati troveranno quindi anche le serie mai raccolte in home video prima: La Donna Chiamata Fujiko Mine, L’Avventura Italiana e Ritorno alle Origini.

Le imperdibili avventure di Lupin III debutterà il 23 Marzo 2021 con la prima uscita che comprende oltre al DVD anche l’album di figurine, al prezzo lancio di 2,99 Euro.

La collezione si compone di 63 DVD con periodicità settimanale, per un totale di 291 episodi.

La seconda uscita costerà 5,99 Euro, dalla terza il prezzo passa a 9,99 Euro.

RCS presenta così la collezione:

Preparati al colpo del secolo.

È arrivata la serie completa di Lupin III, con tutti gli episodi delle serie tv del cartone animato diventato cult.

Lupin III, Jigen, Goemon, Fujiko e Zenigata: eccoli di nuovo in una collezione che raccoglie tutte e sei le serie, dalla prima del 1971 (Le Avventure di Lupin III) all’ultima del 2018 (Lupin III – Ritorno alle Origini), per un totale di 291 episodi. Un’imperdibile collana in dvd da rivedere e collezionare per sempre.

In ogni uscita troverai 4 figurine stickers per completare l’album da collezione in regalo con la prima uscita.