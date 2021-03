Come ormai saprete una delle scene più esilaranti di Avengers: Endgame è quella in cui Rocket (Bradley Cooper) e Hulk (Mark Ruffalo) si recano a Nuova Asgard, in Norvegia, per ‘riarruolare’ Thor (Chris Hemsworth) dopo i 5 anni dallo schiocco di Thanos.

Lì trovano un Thor decisamente sovrappeso, lontano dai gloriosi vecchi tempi, che gioca a Fortnite insieme ai fidati compagni Miek e Korg.

Quest’ultimo si lamenta di un certo NoobMaster69, che puntualmente rovina le partite degli amici, prima che il Figlio di Odino indossi le cuffie ed inizia ad insultarlo. La vera identità di questo misterioso videogiocatore non è mai stata svelata… Fino ad ora.

Ebbene, grazie ad un nuovo spot della collaborazione tra Xbox e The Falcon And The Winter Soldier è stata finalmente svelata l’identità segreta del giocatore che ha osato sfidare il Dio del Tuono.

Come potete vedere nel video qui sotto, infatti, Noobmaster69 non è altro che il Gamertag di Aaron, l’impiegato Xbox interpretato dal comico D.C. Pierson che sta affiancando Anthony Mackie in una serie di promo dedicati alla promozione della serie Marvel e alle nuove console di casa Microsoft: “Il nome lo ha scelto mio cugino” dice un imbarazzato Aaron nel finale.

You don’t need a Vibranium shield to be a hero. Admittedly, it does help.

Explore @XboxGamePass on Xbox #SeriesX and #SeriesS then stream #TheFalconAndTheWinterSoldier to unlock your inner hero starting March 19 on Disney+: https://t.co/qpAS5V068A pic.twitter.com/1YEspmRYrk

— Xbox (@Xbox) March 15, 2021