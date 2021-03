Dopo la fine di Wandavision, debutterà questo venerdì su Disney+ l’attesissima serie prodotta dai Marvel Studios: ‘Falcon And The Winter Soldier‘.

Falcon And The Winter Soldier prodotto dai Marvel Studios è incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

A sorpresa oggi i Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di The Falcon and The Winter Soldier, facendo aumentare l’attesa negli spettatori per il suo debutto sulla piattaforma streaming Disney+. Tutti gli occhi ovviamente sono puntati sullo scudo mentre Sam Wilson, e Bucky Barnes, a causa di una nuova minaccia globale, si trovano coinvolti in una missione inaspettata che potrebbe colpirli molto da vicino. E decidono così di lavorare insieme.

The Falcon And The Winter Soldier – la serie

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. Lo show è diretto da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e CarlLumbly.

Inizialmente, lo show era stato indicato come il primo degli show Marvel che avrebbe debuttato su Disney+ ma, a causa della Pandemia Mondiale, è slittato al 2021 dopo WandaVision.

Di seguito potete vedere i protagonisti da vicino dalla Cover dell’ultimo numero di EMPIRE:

