Le novità Dynit Manga di Maggio 2021 vedono il debutto del manga Arrivano i Superboys, titolo noto agli appassionati più grandicelli per la trasposizione animata.

Attraverso Facebook Dynit ha presentato così la serie, già annunciata da tempo:

Dovevamo scendere in campo per gli europei 2020…e lo faremo per Euro 2021!

Arriva il manga che ha ispirato il primo, mitico anime dedicato al calcio arrivato in Italia: scritto dallo sceneggiatore de L’Uomo Tigre e del grande Rocky Joe, “Arrivano i Superboys” è la storia del ribelle Shingo Tamai e di un cast di giocatori (e colpi segreti) pazzeschi.

Sei numeri con cadenza mensile per una full immersion nello sport più popolare del mondo!