Stando a quanto riporta l’autorevole Variety, La star britannica di One Night in Miami Kingsley Ben-Adir sarebbe entrata nel cast insieme a Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn nella serie TV dei Marvel Studios Secret Invasion.

Secret Invasion – I Marvel Studios hanno trovato l’antagonista principale.

Secondo le fonti del sito l’attore interpreterà l’antagonista principale della serie anche se al momento l’identità del personaggio è top-secret.

I Marvel Studios non hanno rilasciato dichiarazioni al riguardo. Samuel Jackson riprenderà il ruolo di Nick Fury in Secret Invasion, mentre Ben Mendelsohn interpreterà lo Skrull Talos come abbiamo già visto in Captain Marvel.

Tra gli altri ruoli di Kingsley Ben-Adir occorre ricordare anche la seconda stagione della serie Netflix The OA, Peaky Blinders e High Fidelity. L’attore ha interpretato anche Barack Obama nella miniserie Sfida al presidente – The Comey Rule di Showtime.

Secret Invasion – in sintesi

All’annuncio della Serie TV di Secret Invasion, all’Investor Day della Disney a Dicembre, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige aveva dichiarato:

Accanto a Civil War, credo che Secret Invasion sia probabilmente il più grande evento crossover degli ultimi 20 anni di storia dei fumetti, e ora lo stiamo portando su Disney+“, oltre a commentare direttamente la serie “Siamo interessati all’aspetto della paranoia politica di Secret Invasion e al mettere in mostra due star come Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, due attori fantastici che vorresti avere in qualsiasi serie, e che siamo molto fortunati ad avere.

Negli eventi narrati nel Marvel Cinematic Universe, il mondo post-Endgame è praticamente indifeso, non ha più un vero e proprio team solido come gli Avengers.

Capitan America è anziano, Iron Man e Vedova Nera sono morti, Thor è in viaggio con i Guardiani della Galassia, Hulk è parzialmente fuori uso e Occhio di Falco ha i suoi problemi da affrontare. Questo sarebbe il momento perfetto per gli Skrull per uscire allo scoperto e colpire, ora che il mondo non ha più delle solide difese.

La serie prende spunto dall’evento a fumetti pubblicato tra il 2008 e il 2009, Secret Invasion è un crossover di fumetti di Brian Michael Bendis, Leinil Francis Yu, Mark Morales e Laura Martin. La serie, che comprendeva diversi titoli, ha visto gli Skrull agire con un piano a lungo termine per invadere la Terra, sostituendo molti dei supereroi più potenti e riconoscibili del pianeta.

Recupera il Fumetto di Secret Invasion!