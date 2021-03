Il maestro Yasuo Otsuka, come reso noto dal produttore di Studio Ghibli Toshio Suzuki in occasione del Tokyo Anime Award Festival, si è spento il 15 Marzo 2021 all’età di 89 anni.

Il maestro Otsuka era nato l’11 Luglio 1931 nella prefettura di Shimane e nel 1956 entrò alla Toei Animation (allora nota come Toei Doga), dove prese parte alla lavorazione dei film animati La Leggenda del Serpente Bianco e Il Piccolo Principe e il drago a otto teste.

Nel 1968 curò la direzione dell’animazione per il classico La Grande Avventura Del Piccolo Principe Valiant del compianto maestro Isao Takahata, opera per la quale fu elogiato dalla critica per il suo stile fluido e vivace.

In seguito si trasferì presso lo studio A Production (l’attuale Shinei Animation) e infine presso Telecom Animation Film — sussidiaria di TMS Entertainment.

Là curò il character design e la direzione dell’animazione della prima serie animata di Lupin III e i film Lupin III – La pietra della saggezza, Lupin III – Il castello di Cagliostro, Lupin III – La cospirazione dei Fuma e Lupin III – Le profezie di Nostradamus.

Nel 1978 il maestro Yasuo Otsuka si occupò del character design e della direzione dell’animazione della serie anime del maestro Hayao Miyazaki Conan il Ragazzo del Futuro.

Yasuo Otsuka, gli ultimi anni

Negli ultimi anni il maestro Yasuo Otsuka si è occupato di istruire le future generazioni di animatori lavorando come insegnante presso l‘Accademia di Animazione di Yoyogi.

Nel 2019 ha ricevuto il premio speciale alla carriera alla 42^ edizione dei Japan Academy Prize.

Ricordiamo che Dynit ha recentemente annunciato la Ultimate Edition di Conan il Ragazzo del Futuro.

La serie anime curata dal maestro Yasuo Otsuka sarà disponibile in streaming anche su VVVVID e Amazon Prime Video:

Dopo una catastrofe nucleare, il pianeta è quasi interamente coperto dalle acque.

Il giovane Conan, che vive insieme al nonno su un’isola sperduta, un giorno trova sulla spiaggia una ragazza svenuta di nome Lana.

Quando i soldati di Indastria la rapiscono, Conan cercherà di salvarla, dando vita ad un’avventura che cambierà il destino stesso del mondo.

Sempre su Prime sono disponibili le serie animate di Lupin III, pubblicate in home video da Anime Factory.

Acquista Conan il Ragazzo del Futuro Ultimate Edition