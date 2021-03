Direttamente da Anteprima 355, vi riportiamo tutte le novità Panini Disney di maggio 2021!

Le novità di Panini Disney di maggio 2021

IO PAPERINO

Autori: AA.VV.

MAGGIO 2021 • 18,3 x 24,5, C., 304 pp., col. • Euro 25,00

Prepariamoci al compleanno di Paperino con un pregiato volume monografico che raccoglie le più belle storie scritte e disegnate dai grandi autori di ogni epoca. Il grande formato cartonato permette di apprezzare al meglio le avventure proposte, scelte per soddisfare il pubblico di lettori più attenti al fumetto disneyano, ma anche per incuriosire i lettori più giovani. IO PAPERINO, con una selezione che va dalla classica e intramontabile Paperino agente dell’F.B.I.! scritta e disegnata dal Maestro Romano Scarpa alla divertentissima Paperino, Bum Bum e il montante schivato di Corrado Mastantuono per i disegni di Stefano Intini, passando per Cavazzano, De Vita, Cimino, Sciarrone e tanti altri, inaugura una collana per tutti gli appassionati dedicata ai più celebri e amati personaggi Disney.

19.999 LEGHE SOTTO I MARI

Autori:F. Artibani, L. Pastrovicchio

MAGGIO 2021 • 20×31, 5, C., 68 pp., col. • Euro 12,90

In questo volume cartonato, impreziosito da una copertina inedita di Lorenzo Pastrovicchio, è raccolto il primo capitolo in due puntate delle avventure di Capitano Nemo e del suo equipaggio, che a bordo del Nautilus affrontano gli abissi oceanici in direzione Polo Sud… ma non senza guai! Tra i contenuti extra: intervista agli autori Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio, studi dei personaggi, materiali inediti.

TOPO-NOIR – TITO FARACI – VOL. 1

Autori: Tito Faraci e AA.VV.

MAGGIO 2021 14,5×19,5, B., 192 pp., col. Euro 6,00

Tornano le inimitabili storie noir scritte da Tito Faraci, nel primo volume che raccoglie le vicende di Topolino nella sua veste più “investigativa”, ma anche di grandi personaggi secondari come Manetta e Rock Sassi. Tra le avventure evergreen che fanno parte di questa raccolta anche Dalla parte sbagliata e Sfida a Topolinia.

TOPO-NOIR – TITO FARACI VOLUME 1 + COFANETTO

Autori: Tito Faraci e AA.VV.

MAGGIO 2021 • 14,5×19,5, 192 pp., col. • Euro 12,90

TOPOLINO 3415

05 MAGGIO 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3416

12 MAGGIO 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3417

19 MAGGIO 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3418

26 MAGGIO 13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

VIAGGIO IN ITALIA CON TOPOLINO – VOL. 2

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 15,9×21,3, C., 128 pp., col. • Euro 14,90

L’Italia torna ad essere il Paese dove i personaggi disneyani hanno vissuto indimenticabili avventure! In questo nuovo Topolibro da collezione sono raccolte quattro belle storie che vedono Paperi e Topi incontrare o calarsi nei panni di personaggi storici del calibro di Leonardo Da Vinci e Leopardi, oppure occuparsi di monumenti famosi come in Zio Paperone e la Torre di Pisa di Giorgio Pezzin e Giorgio Cavazzano. Una breve storia, infine, è dedicata all’antica storia della Sicilia con una divertente disputa archeologica: Indiana Pipps e i cavalieri complementari, di Alessandro Sisti e Silvio Camboni.

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 14

Autori:AA.VV.

MAGGIO 2021 14,5×19,5, B., 144 pp., col. Euro 4,90

Per i testi di Rodolfo Cimino e i disegni di Stefano Turconi, Le GM e la “vera” storia dei salici piangenti, una chicca mai ripubblicata dal 1998. Inoltre, Le Giovani Marmotte il salvataggio delle aquile, da una storia di Carl Barks per i disegni di Daan Jippes, e tre storie brevi delle GM della scuola italiana. Infine, la terza e ultima parte de L’avventura europea, con la conclusione disegnata da Giorgio Cavazzano. È disponibile una versione con il raccoglitore dei Paperdollari, perfetto anche per i nuovi Paperdollari già allegati al Manuale delle Giovani Marmotte e in uscita nei prossimi mesi.

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 14 CON RACCOGLITORE PAPERDOLLARI

Autori:AA.VV.

MAGGIO 2021 14,5×19,5, B., 144 pp., col. Euro 5,90

TOPOLINO IN GIALLO N. 1

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 14,9×19,5, B., 160 pp., col. • Euro 4,50

Con l’estate torna un grande classico del mistero, Topolino in giallo, con una raccolta delle più belle indagini ambientate tra Topolinia e dintorni. Apre il volume Topolino e il week-end col gatto, in cui un tranquillo fine settimana viene movimentato da strani incidenti, allarmi che prendono a suonare in città e oggetti che compaiono misteriosamente…

CRONACHE DEL PAPERSERA N. 11 (7)

Autori:AA.VV.

GIUGNO 2021 14×18,6, B., 144 pp., col. Euro 4,20

Grandi scoop in arrivo! Scopriamo come è nato il più improbabile supereroe del mondo papero nella storia Le origini di Paper Bat. Vedremo poi gli effetti di uno spostamento di scrivanie in Paperino e il trasloco arioso. Infine Paper Kid farà conoscenza con un giustiziere del West poco conosciuto e ancor meno apprezzato: vedremo di chi si tratta in Paper Kid e il cavaliere molto solitario! Questo e molto altro nella testata dedicata ai giornalisti di Paperopoli.

L’INFERNO DI TOPOLINO

In occasione del settecentesimo anniversario dalla morte di Dante Aligheri, a settembre arriva una prestigiosissima edizione definitiva de L’Inferno di Topolino, che per la prima volta propone le tavole di una delle più iconiche storie Disney con una colorazione tutta nuova, a opera del duo Merli/Celoni, in un grande formato cartonato.Oltre 90 pagine tra storia a fumetti e contenuti esclusivi per celebrare il Sommo Poeta. Stay tuned per maggiori dettagli!

ZIO PAPERONE N. 35

Autori: AA.VV.

MAGGIO 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Si inizia con una storia inedita all’insegna dello sport, dell’entusiasmo, dell’ecologia e della solita sfida tra Zio Paperone e Rockerduck che in Zio Paperone e la maestria arboricola vedono nel tree

climbing una nuova fonte di guadagno. La voglia di sport continua in Zio Paperone e la grande caccia ai trofei, saga che ci accompagnerà per tutta la bella stagione, e colpi di scena emozionanti ci attendono

in Zio Paperone e l’oro decolorato e Zio Paperone e la furia di Zoos. Disponibile anche nella versione con gadget!

PAPERINO N. 492

Autori: S. Ziche

MAGGIO 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

Il mensile dedicato a Paperino e amici esce questo mese con una storia inedita di trenta pagine, Paperino e il gran premio di Monte Palmo, disegnata da Andrea Ferraris, un’avvincente avventura su quattro ruote che porta Paperino ad affrontare una sfida ad altissima velocità.

BIG N. 158

Autori: AA.VV.

MAGGIO 2021 • 12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

Grandi successi imprenditoriali per l’inventore Archimede, nella divertente Archimede e gli E.S., scritta da Carlo Gentina per le matite di Lucio Leoni. È la storia che apre il Big 158, insieme ad altre a tema “grandi successi”, tra cui Paperino teatrante a domicilio e la divertente avventura Missione fallita con successo, della serie ”Brigitta agenzia Asso di Cuori”.

GRANDI CLASSICI DISNEY N. 65

Autori: AA.VV.

MAGGIO 2021 • 14,5×19,5, B., 240 pp., col. • Euro 4,90

Pietro Gambadilegno fa la parte del leone su questa uscita, con una selezione di storie nelle quali si scontra, a turno, con Paperino, Cip e Ciop, Archimede Pitagorico e naturalmente con Topolino. La galleria dei personaggi comprende fra gli altri anche Minni, il professor Pico De Paperis, il balzano cugino Sgrizzo Papero, l’agente segreto 01 Paperbond e il futuribile Eta Beta, alle prese con un “fiuto ultrafenomenale”. Per la prima volta in versione da edicola viene pubblicata integralmente la classica “Grande parodia” del 1957 Paperino e il conte di Montecristo, di Guido Martina e Luciano Bottaro. Fra gli altri autori in sommario: Carl Barks, Giorgio Bordini, Giorgio Cavazzano, Rodolfo Cimino, Harvey Eisenberg, Luciano Gatto, Floyd Gottfredson, Claudio Panarese, Claudia Salvatori.

ENIGMISTICA DI TOPOLINO N. 45

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 19×24, S., 48 pp., col. • Euro 3,50

Relax e divertimento assicurati con un bel mix di passatempi assortiti per tutta la famiglia in compagnia della Banda Disney per mettere alla prova le proprie abilità di solutori. Da soli o in compagnia, tra cruciverba, labirinti, sudoku, rompicapo di ogni genere, barzellette, fumetti e tanto altro ancora, con l’Enigmistica di Topolino non ci si annoia mai!

IO, PAPERINO

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 4,90

Grande protagonista è Paperino, nell’albo tascabile a lui dedicato. Torna, dopo dieci anni dall’ultima ristampa, Paperino e il gelato istantaneo di Carlo Panaro e Vincenzo Arcuri, dove sono protagonisti anche i nipotini Qui, Quo e Qua. Nel volume è presente anche la divertente Paperino, Paperoga e la tinteggiatura ultrarapida, disegnata dal Maestro Giorgio Di Vita.

PAPERINIK N. 54

Autori: AA. VV.

GIUGNO 2021 • 13,7×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

L’8 giugno è il compleanno di Paperinik e per festeggiare come si deve abbiamo selezionato per voi un ventaglio di belle storie, scritte e disegnate da una varietà di grandi autori. Per cominciare lustratevi gli occhi con la storia inedita Paperinik e il ciclo del destino, scritta da Peter Snejbierg per i disegni di Giorgio Cavazzano, dove Paperinik avrà a che fare con un mistero archeologico; a seguire Paperinik e il segreto del giardino discreto, firmata da Bruno Enna e da Luca Usai, un’avventura in due tempi che vi terrà incollati alle pagine del mensile alla scoperta di un luogo paperopolese! E per finire, il duo Sergio Badino-Marco Gervasio vi porterà lontano lontano… nel ventunesimo episodio della saga di PK Serie Zeta, dove il nostro eroe indaga su un regista di film di fantascienza scomparso nel deserto…

THE BEST OF – PAPERI NELLA GIUNGLA

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 5,90

Misteriosi reperti dell’antico Egitto sono comparsi in Amazzonia: saranno Topolino e Indiana Pipps a svelare il mistero, nell’avvincente Indiana Pipps e il faraone d’Amazzonia, scritta da Bruno Sarda e disegnata da Massimo De Vita. Il “Best of” si sposta questo mese fuori da Topolinia e Paperopoli e porta i lettori nelle più fitte giungle del fumetto Disney, con tante avventure ambientate nella natura più selvaggia.

