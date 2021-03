Le uscite Star Comics di Aprile 2021 vedono il debutto di serie manga molto attese come Solo Leveling, Shirayuki dai Capelli Rossi e Shaman King Final Edition.

A seguire tutte le uscite Star Comics di Aprile 2021; qui le novità di Maggio.

Le uscite Star Comics di Aprile 2021 – 31/3

SHAMAN KING FINAL EDITION 1

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n e col., con doppia sovraccoperta, € 5,90

Yoh Asakura è uno sciamano, una persona in grado di fare da tramite tra questo e l’altro mondo, comunicando con gli spiriti della natura e le anime dei morti.

Da poco trasferitosi in città per completare il suo addestramento spirituale, stringe un legame con Amidamaru, lo spirito di un samurai vissuto seicento anni prima.

Tuttavia, non è l’unico interessato a impossessarsi dell’anima del potente guerriero…

Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edizione da urlo, che grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, testi accuratamente revisionati e un’innovativa presentazione con doppia sovraccoperta (che propone le “classiche” illustrazioni della prima edizione assieme a rivisitazioni totalmente inedite), vi permetterà di gustare a pieno il capolavoro indiscusso del maestro Takei!

SHAMAN KING FINAL EDITION EARLY PREMIER PACK

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B., b/n e col., pp. 208+192, con doppia sovraccoperta, € 11,80

solo in fumetteria

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – TWO HEROES – ANIME COMICS

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, 352 pp, colore, con sovraccoperta, € 12,00

Arriva anche in Italia l’avvincente anime comics tratto dal film d’animazione My Hero Academia – The Movie – Two Heroes, primo lungometraggio ispirato alla fortunata serie del maestro Horikoshi!

In questo prezioso volume tutto a colori potremo rivivere fotogramma dopo fotogramma l’avventura di Deku e compagni sull’isola hi-tech di I-Island e scoprire una pagina inedita del passato di Allmight. Assolutamente da non perdere!

WEATHERING WITH YOU 3

Makoto Shinkai, Wataru Kubota

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 6,50

Mentre il fatto che Hina e suo fratello Nagi vivano senza la supervisione di un tutore adulto comincia ad attirare l’attenzione della polizia, Hodaka è a sua volta ricercato per via della sua fuga.

I tre cercano di far perdere le proprie tracce vagando senza meta, ma per Hina arriva il momento di affrontare il suo destino di “miko del tempo”…

MY HERO ACADEMIA PACK (contiene MY HERO ACADEMIA n. 27, MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – TWO HEROES – ANIME COMICS e una spilletta)

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, col., pp. 352+192, € 16,30

Data di uscita 31/03/2021, solo in fumetteria

QUEER 7

I MARRIED A GIRL TO SHUT MY PARENTS UP

Naoko Kodama

13×18, B, 168 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 6,50

Machi è cresciuta seguendo le regole imposte dai suoi genitori, sperando in qualche modo di soddisfarli.

Con l’inizio del lavoro presso un’importante compagnia quotata in borsa, credeva di essersi finalmente liberata dalle continue pressioni, salvo poi scoprire che la loro nuova pretesa riguarda gli incontri organizzati per trovare marito.

Per zittirli una volta per tutte, la ragazza decide di fingersi sposata con una kohai, Hana.

Al contrario di quanto si sarebbe aspettata, la convivenza con la ragazza, che in passato le aveva dichiarato il suo amore, non le crea nessun disagio, ma si rivela anzi sorprendentemente gradevole…

Un volume unico per la nuova collana Queer di Star Comics, assolutamente da non perdere!

TOKIMEKI TONIGHT – LO SCRIGNO DEI TESORI DI RANZE ETO

Koi Ikeno

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Alla manifestazione culturale del loro liceo, Ranze e Yoko si sfidano in un concorso di bellezza per conquistare Shun…

Riaffiorano i ricordi di quando Makabe aveva l’aspetto di un bambino…

Durante il viaggio di nozze di Ranze e suo marito, riappare una vecchia conoscenza…

Un episodio inedito sulla nascita del primogenito Taku… e tanto altro ancora!

Un volume unico che raccoglie emozionanti e imperdibili retroscena della mitica serie della maestra Ikeno!

NEVERLAND 347

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION 2

Makoto Kobayashi

15×21, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 8,00

Si sa, quando i gatti sono nervosi e combinano qualche grosso guaio, finiscono involontariamente per alzarsi sulle zampe posteriori e mettersi a “ballare”…

Sulla base di questa informazione, ha inizio un assillante servizio fotografico su Michael: riusciranno a immortalare il “gatto ballerino”?!

Egocentrico e per nulla docile com’è, il nostro micione non sembra disposto a prestarsi all’obiettivo, eppure…

YOUNG 322

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 7

Hiro Mashima, Atsuo Ueda

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Anche in edicola

Wolfen, Metro, Gears, Doom, Aldoron: i cinque numi tutelari che albergavano nelle sfere del Drago Divino del Legno si sono mossi per eliminare gli umani, facendo ricorso a una forza grandiosa.

Natsu e i suoi oppongono una strenua resistenza, ma le continue battaglie stremano Lucy e Wendy.

Quando però la situazione sembra ormai senza via d’uscita, ecco arrivare preziosi rinforzi… Sono i maghi di Fairy Tail liberati dal Whiteout!

Comincia così un combattimento tra le forze di Fairy Tail al completo e il nemico che sovrasta le nuvole!

DRAGON 272

MY HERO ACADEMIA 27

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,30

Anche in edicola

Ha inizio l’operazione di annientamento del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale!

Grazie alle informazioni raccolte da Hawks, infiltratosi tra le file dei nemici, i paladini della giustizia sferrano un attacco di dimensioni mai viste ai due punti nevralgici delle forze criminali: uno dei nascondigli dell’ex Armata di Liberazione dei Superpoteri da un lato, e l’ospedale in cui vengono segretamente creati i nomu dall’altro.

All’assalto prendono parte un’enorme quantità di professionisti, ma anche molti Heroes in erba come Deku e compagni…

Riusciranno le forze del bene a fermare le mire dei Villain prima che sia troppo tardi?!

UP 202

QUEEN’S QUALITY 12

Kyousuke Motomi

11,5×17,5, B, 176 pp, b/n, € 4,50

Kyutaro comincia a capire le differenze tra il suo serpente e quello di Aoi Shinonome, il candidato capofamiglia del clan Seiryu.

Con una nuova consapevolezza, decide quindi di far divorare il proprio “desiderio” al suo serpente, per farlo diventare più forte.

Allo scopo di non perdere la testa e continuare a proteggere Fumi, chiede quindi di rimanere se stesso fino alla fine.

Peccato che le cose non vadano esattamente come sperava…

STARDUST 97

THE SEVEN DEADLY SINS 40

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Anche in edicola

Il contrattacco totale dei sette eroi darà il colpo di grazia alla divinità malvagia?!

La Guerra Santa ha raggiunto l’apice e i sette “peccatori”, finalmente riuniti, scagliano tutta la loro potenza contro l’ultimo nemico!

Nessuno, però, poteva sapere quale destino era in attesa dopo il gran finale.

Nessuno a eccezione di una certa maga “ingorda”…

Le uscite Star Comics di Aprile 2021 – 7/4

STAR LOLLIPOP 11

ERNEST & REBECCA 6 LA SCATOLA DEGLI SCHERZI

Guillaume Bianco, Antonello Dalena

21×28, C, 48 pp, colore, € 12,90

Nonno Bestiaccia si è ammalato (“del virus del vino e delle sigarette”, secondo Rebecca), e deve trascorrere alcuni giorni in ospedale.

Per Rebecca, ovviamente, non ci sono dubbi: andrà a trovare il nonno, anche a costo di perdere la scuola.

Continua, nonostante difficoltà e ostacoli, la crescita della bambina dai capelli rosa, tra scoperte meravigliose e numerose avventure, famiglia, amici e… microbi!

RED BORDER

Jason Starr, Will Conrad

17×26, C, 96 pp, colore, € 13,90

Quando una giovane coppia messicana proveniente dalla classe media viene presa di mira dal cartello Juarez, si trova costretta a fuggire attraverso il confine in Texas.

Un viaggio che li porterà a orrori che superano la più fervida immaginazione, fino al salvataggio da parte di una misteriosa persona del luogo, che li porta al sicuro nel ranch della sua famiglia.

Una volta arrivata, la coppia si rende presto conto che i loro ospiti hanno molto più che “scheletri” nei loro armadi, e l’esercito di assassini sulle loro tracce potrebbe essere l’ultimo dei loro problemi.

Un thriller pulp che catapulta il lettore all’interno della pagina, al fianco dei protagonisti, tra le traiettorie dei proiettili e l’oscurità sospesa del deserto.

In un attimo il contesto viene scavalcato dall’azione e dai personaggi, dalla violenza dei cartelli messicani e dagli scheletri nell’armadio di un ranch texano a poche miglia dal confine.

Red Border non parla (solo) di immigrazione.

Red Border parla di una coppia in fuga, dei pericoli che la aspettano e di come non sempre l’erba del vicino sia più verde.

Un thriller adrenalinico firmato Jason Starr (apprezzato romanziere, scrittore per la TV e di fumetti, tra cui Wolverine e Punisher) e Will Conrad (Batman Beyond, Justice League Odissey, X-Men).

PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL EDITION 10

Naoko Takeuchi

14,5×21, B, 294 pp, b/n e col., con copertina olografica, con alette, € 14,90

Galaxia sembra ormai avere in pugno tutti gli alleati di Sailor Moon.

Mentre quest’ultima combatte con tutte le sue forze contro la terribile nemica, Chibiusa cerca disperatamente di recuperare i Sailor Crystal delle compagne, ma sarà necessario anche l’intervento di Chibichibi per far fronte all’oscuro potere di Chaos…

La lotta della luce contro le tenebre raggiunge il suo culmine! Si conclude la mitica saga delle belle guerriere vestite alla marinara!

PANPANYA WORKS 2

PILLOWFISH

panpanya

13×18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 9,90

Una bambina si trova a esplorare quartieri di nuova costruzione, in cui l’ordine e la pulizia suscitano una sensazione di straniamento rispetto al caos in cui sono immersi quelli limitrofi, più “vissuti”.

Le sue bizzarre avventure, ambientate in scenari al contempo dettagliatissimi e irreali – come quelli a cui “panpanya” ci ha abituati con An Invitation from a Crab – proseguono tra linee ferroviarie segrete, mezzi di trasporto difficilmente classificabili e ricercatissimi pesci usati come cuscini…

Una nuova uscita dedicata a una delle matite più originali e affascinanti del panorama fumettistico giapponese!

BIG 63

FAIRY TAIL NEW EDITION 51

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con alette, € 4,30

Anche in edicola

Gray si infiltra nella setta chiamata Avatar per fermare il terribile Piano di Purificazione tramite il quale i seguaci del culto intendono evocare Zeref.

Saltata la copertura, il mago del ghiaccio, insieme a Lucy, Natsu, Happy ed Elsa, ricostituisce la squadra più forte di Fairy Tail e affronta la grande armata schierata dai nemici…

FAN 259

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 6

Aka Asakasa

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

Kaguya è alle prese con il compleanno di Shirogane: riuscirà a festeggiarlo in modo sincero?

Attraverso domande insinuanti alla sorella di lui, richieste di consigli alla sua domestica, nonché un processo immaginario in cui si vede al contempo imputata, accusatrice e giudice, Kaguya mette in gioco tutte le astuzie di cui una fanciulla innamorata è capace!

La guerra cerebral-sentimentale continua!

POINT BREAK 252

DOMANI IL PRANZO SEI TU 2

Kiminori Wakasugi

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 6,50

Quando la sorte dei superstiti all’interno della scuola sembra ormai segnata, inaspettatamente giunge un elicottero dal quale sbarcano delle nuove persone e tocca quindi a Sasazuka decidere chi sarà il prossimo pasto.

Nel frattempo, tutti si affannano a cercare disperatamente una via di fuga…

ZERO 250

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE 8

Oh! Great, Nisioisin

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

I serpenti avvinghiati intorno al corpo di Sengoku erano due: all’improvviso la ragazza si trova in pericolo di vita…Koyomi riuscirà a salvarla?!

Nel frattempo verrà anche chiarita la storia della ferita iniziale del nostro protagonista…

KAPPA EXTRA 262

ARIADNE IN THE BLUE SKY 6

Norihiro Yagi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

L’avventura di Lacyl e Leana prosegue, e li porta a prendere parte a una battaglia imprevista in una nuova terra.

I Lat, la cui attività di sussistenza è la caccia ai draghi, vengono attaccati dagli Tsuta, chiamati anche “figli dei draghi”, e il fatale destino di guerra tra le due razze sembra compiersi.

Un photon carrier di nome Inosh, un tempo compagno di Lacyl, si unisce al gruppo, la cui volontà e determinazione saranno messe a dura prova…

WONDER 103

VITA DA SLIME 14

Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah

13×18, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Per poter resuscitare Shion e gli altri, Limur ha bisogno di trasformarsi in un re demone e, per riuscirci, deve sacrificare un enorme numero di anime umane.

Quindi, nel tentativo di rimediare alla situazione che, in fondo, è stata causata dalla sua stessa ingenuità, si precipita da solo in pieno territorio nemico.

Ad attenderlo ci sono i ventimila uomini che compongono le forze alleate sotto l’egida del regno di Farmus, che stanno per sperimentare sulla loro pelle un incubo breve, ma allo stesso tempo lunghissimo…

EXPRESS 250

MAO 4

Rumiko Takahashi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Mao sta per incontrare gli allievi anziani del suo maestro.

Che idea si saranno fatti di lui?

A causa del “ruolo” che gli è stato imposto, è stato preso di mira da cinque onmyoji e proprio mentre cerca di far luce sui recenti avvenimenti incontra un uomo chiamato Kuchinawa, il cui volto gli appare stranamente familiare…

WASABI 10

MY SON IS PROBABLY GAY 1

Okura

15×21, B, 136 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 6,90

Per una madre che cresce i suoi due figli adolescenti e che li accompagna, giorno per giorno, alla scoperta di se stessi non esistono segreti! Così, quando si trova di fronte a una verità che per lei è ormai assodata ma che per il maggiore dei suoi figli, Hiroki, è ancora complessa da gestire, non può far altro che sostenerlo con affetto, discrezione e complicità…

Un manga che insegna la felicità di essere genitori di un figlio gay. Una storia familiare tenera e coinvolgente che approda sulle pagine dell’esclusiva collana di Star Comics Wasabi.

Le uscite Star Comics di Aprile 2021 – 14/4

SHAMAN KING FINAL EDITION 2

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n e col., con doppia sovraccoperta, € 5,90

Dopo essersi fuso con lo spirito di Amidamaru e aver sconfitto Ren, che voleva impossessarsene, Yoh viene a sapere che a Tokyo si stanno radunando altri sciamani provenienti da tutto il mondo in vista dello Shaman Fight, il torneo che decreterà chi sarà il prossimo Shaman King, l’uomo in grado di comunicare con il grande re degli spiriti.

Per aiutare Yoh a ottenere il titolo supremo, giunge in città anche Anna, la sua promessa sposa, sciamana come lui…

ACTION 325

RECORD OF RAGNAROK 4

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

13×18, B, 208 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 5,90

La terza divinità a salire sull’arena del Ragnarok è Poseidone, il dio che non ha mai conosciuto la sconfitta.

Per il suo avversario Kojiro Sasaki è finalmente giunta l’occasione tanto attesa di rifarsi nei confronti di un destino segnato proprio dalla sconfitta…

Riuscirà il “perdente più forte della storia dell’umanità” a diventare il primo vincitore della fazione degli uomini?!

STARLIGHT 332

YOTSUBA&! 10

Kiyohiko Azuma

13×18, B, 224 pp, b/n, con sovraccoperta, € 6,90

Avete mai giocato a “insegui l’altalena-scarpa” e a “colpi in testa”?

Avete mai cucinato dei pancake in guisa di omelette?

Forse no, ma sicuramente qualche marachella al grande magazzino l’avrete pur fatta, per non parlare poi dell’inventare assurde bugie che non stanno in piedi, magari quando avete rotto quei bicchieri nuovi di zecca…

Ma siete mai stati puniti da una divinità? Come verrà giudicata la povera Yotsuba dal tribunale dei Deva?!

MUST 115

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO 37

Chuya Koyama

13×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta olografica, € 4,90

Hibito andrà sulla Luna!

Questa notizia spazza via il senso di solitudine di Mutta, rinvigorendo il suo spirito.

Intanto, sulla ISS, i quattro membri del Team A dei Jokers aspettano il giorno in cui potranno ritornare sulla Terra, attanagliati anche all’ansia per le condizioni di Betty, che ha da poco subito un’operazione.

Ma ecco sorgere un nuovo problema sia sulla Luna che sulla ISS…

Riusciranno i Jokers a risolvere questo ennesimo guaio e a tornare a casa sani e salvi?

SHOT 238

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 1

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta

Disponibile al prezzo speciale di 2,90 € solo in fumetteria

Shirayuki è nata con degli splendidi capelli di colore rosso acceso.

Questa caratteristica, che le conferisce un fascino particolare, attira l’interesse del famigerato principe Raji, disposto a tutto pur di farla sua, tanto che la ragazza si vede costretta a lasciare il paese per sfuggire all’ordine di diventare la sua concubina.

Giunta nel bosco di un vicino regno, Shirayuki s’imbatte in Zen, un ragazzo che fin da subito le offre aiuto e protezione, ma di cui ignora ancora la reale identità…

Una nuova, incantevole eroina dai capelli rossi è pronta ad accompagnarvi in una travolgente storia d’amore e d’avventura, attraverso ambientazioni da favola e situazioni elettrizzanti che non deluderanno gli appassionati del genere shojo e delle atmosfere fantasy!

GINTAMA 70

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Il vecchio Gengai è improvvisamente sparito e si teme che sia caduto nelle mani dei nemici. Mentre gli Shinsengumi si lanciano alla sua disperata ricerca, a Kabukicho si studiano i pro e i contro di ogni possibile strategia difensiva, anche la più improbabile…

Le uscite Star Comics di Aprile 2021 – 21/4

MANHWA 70

SOLO LEVELING 1

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

15×21, B, 144 pp, colore, con sovraccoperta, € 8,90

Misteriosi portali collegano il nostro mondo a pericolosi dungeon in cui dimorano terrificanti mostri, mettendo a rischio la vita degli esseri umani.

Degli eletti con poteri speciali, chiamati “hunter”, combattono per contrastarli.

Jinwoo Sung, debole e senza particolari abilità, è classificato come hunter di livello E, ma fa del suo meglio per arrivare in fondo ai raid a cui prende parte per pagare le spese mediche della madre.

Un giorno, tuttavia, a seguito di un inspiegabile evento, comincia a sviluppare i suoi poteri… Che qualcosa, in lui e per lui, sia destinato a cambiare?!

Una lettura imperdibile per tutti gli estimatori di avventure in salsa fantasy, combattimenti magici all’ultimo sangue ed emozionanti colpi di scena!

SOLO LEVELING 1 LIMITED EDITION

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

15×21, B, 144 pp, colore, con sovraccoperta, € 9,90

Solo in fumetteria

E per i collezionisti più appassionati, il primo volume sarà disponibile anche nell’esclusiva Limited Edition, con una speciale variant cover arricchita da effetti cold-foil ed embossed!

SCP EXTRA 15

LE SETTE MERAVIGLIE IL FARO DI ALESSANDRIA

Luca Blengino, Tommaso Bennato

21×28, C, 56 pp, colore, € 14,90

Le sette meraviglie, maestose e straordinarie, sono ricordate come le opere più belle e impressionanti dell’umanità, ma celano dei segreti che non sono ancora stati svelati.

Il guardiano del mitico Faro prende fuoco prima di cadere giù.

Tolomeo II assegna le indagini su questo omicidio a Kiostrates, il più leale e incorruttibile tra i suoi generali.

Questi chiede l’aiuto di un giovane matematico egiziano.

Durante le indagini, i due scopriranno il terribile segreto che si nasconde dietro la storia della cosiddetta “Stella caduta sulla terra”, ovvero il Faro…

SCP EXTRA 16

BLUE NELLA TERRA DEI SOGNI 2 BENVENUTO A SAD CITY

Davide Tosello

17×25, C, 72 pp, colore, € 12,90

La foresta nera continua a espandersi: non potendosi permettere nemmeno un momento per tirare il fiato, MJ e Blue raggiungono la loro destinazione successiva: Sad City. Una città consacrata alla tristezza, e si dice sia guidata da un uomo capace di esaudire qualunque desiderio, in cambio di lacrime.

Blue vorrebbe usare le sue per chiedere di fermare la sinistra avanzata della foresta. Ma, prima, deve riuscire a incontrarlo…

Il secondo, atteso volume di una moderna avventura che strizza l’occhio ad Alice nel Paese delle Meraviglie, con influenze che spaziano dai cartoni animati Pixar all’animazione giapponese, con una generosa influenza di Tim Burton. Un racconto intenso ed emozionante, un’avventura che, a ben vedere, è un’allegoria dell’infanzia stessa, firmata dall’eccellente illustratore Davide Tosello.

STORIE DI KAPPA 303

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME 2

Gosho Aoyama, Takahiro Arai

13×18, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Al Caffè Poirot arrivano il fratello maggiore di Azusa Enomoto e l’uomo dell’FBI di grossa corporatura dotato di un’eccellente tecnica di guida…

Dunque, quale sarà lo stile di Amuro per mangiare il curry da lui descritto a Kazami?

AMICI 276

CREAMY MAMI – LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA 2

Emi Mitsuki, Studio Pierrot

13×18, B, 160 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

In seguito al debutto di Creamy Mami, Megumi Ayase, che appartiene alla sua stessa agenzia, si sente sempre più frustrata nel vedersi assegnare soltanto lavori di serie B.

Il paparazzo Joe Snake sembra aver fiutato il malcontento della ragazza e ne approfitta per proporle di mettere Creamy nei guai…

Non perdetevi il secondo volume di questo divertentissimo spin-off di Creamy Mami!

TURN OVER 247

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 24

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, 192 pp, b/n, € 4,50

Yona e Hak, intenzionati a impedire il conflitto tra il Regno di Koka e quello di Xing, chiedono all’informatore Ogi di far recapitare una lettera a Suwon.

Nel frattempo, Jaeha e gli altri prigionieri nel regno di Xing riescono in qualche modo a ristabilirsi grazie alle cure dello strambo Mizari, che però trama di guadagnarci qualcosa.

La vita dei Quattro Draghi e di Yun è appesa a un filo e dipende dall’eventuale scoppio della guerra…

Farà in tempo Yona a salvarli?

GHOST 190

MARS NEW EDITION 1

Fuyumi Soryo

12,4×18, B, 384 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,50

Kira Aso è una ragazza timida e tende a isolarsi dal mondo che la circonda, mentre Rei Kashino è un ragazzo che vive senza regole, seguendo l’impulso del momento.

Queste due anime, attirate dal dio della guerra Mars, s’incontrano e iniziano a emergere dalle tenebre della propria solitudine, avanzando verso una nuova luce…

Un’edizione nuova di zecca, con testi riveduti e corretti, per un manga dal fascino intramontabile, firmato dalla grandissima Fuyumi Soryo!

TARGET 108

HAIKYU!! 42

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, € 4,30

Hinata si accascia sul campo, stremato dalla stanchezza, e viene sostituito.

Il Karasuno si ritrova così senza il suo miglior marcatore a combattere il set finale contro il Kamomedai!

Sconvolto e atterrito, Hinata guarda da uno schermo il resto della partita trasmessa in diretta.

I suoi compagni voleranno verso la vittoria?! Il torneo primaverile è a un passo dalla conclusione!

DRAGON BALL GT ANIME COMICS – LA SAGA DEI DRAGHI MALVAGI 3

Akira Toriyama

11,5×17,5, B, 224 pp, colore, con alette, € 6,90

Anche in edicola

Goku e Vegeta usano la Fusion, si trasformano nel potentissimo guerriero Gogeta e riescono ad avere la meglio su Yixinglong!

Gogeta sta per infliggergli il colpo di grazia, ma la sua potenza smisurata nasconde un insospettabile punto debole…

Qualcuno riuscirà a fermare il temibile drago?! La saga dei draghi malvagi volge al termine!

STAR COLLECTION 17

DRAGON BALL COLLECTION 5 (di 7)

Akira Toriyama

11,5×17,5, B, b/n, € 25,80

Un’occasione imperdibile per tutti i giovani lettori che non hanno ancora avuto l’opportunità di leggere un manga che ha letteralmente fatto storia!

Contiene “Dragon Ball Evergreen Edition” voll. 25-30.

UMEZZ COLLECTIONN 12

OROCHI 2

Kazuo Umezz

15×21, B, 344 pp, b/n e col., con sovraccoperta, € 15,00

Incuriosita dal piccolo Yu appena nato, dal giovane Shoichi Sugiyama che ha abbandonato il suo villaggio natale, e dal bambino che tutti chiamano “bugiardo”, Orochi decide di seguire le sorti delle loro esistenze, solo in apparenza normali…

Il secondo, inquietante volume dell’ennesimo capolavoro firmato dal maestro Umezz!

