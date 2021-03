Direttamente da Anteprima 355, vi riportiamo le novità Panini Comics di maggio 2021.

Cliccate QUI per le novità Panini Comics di aprile 2021

Le novità Panini Comics di maggio 2021

GLI UOMINI DELLA SETTIMANA VOL. 1

Autori: Alessandro Bilotta, Sergio Ponchione

Giugno • 17×26, C., 88 pp., col. • Euro 14,00

Chi sono gli Uomini della Settimana? Supereroi. Disadattati. Miti. Imbroglioni. Dipende a chi lo chiedete. Sorti durante la Seconda Guerra Mondiale, sono diventati – loro e nostro malgrado – parte

dell’immaginario italiano. Ma ora qualcuno li vuole morti. E potrebbe aver trovato il loro punto debole. Il primo, psichedelico, volume della saga di Alessandro Bilotta (Mercurio Loi e Dylan Dog — Il pianeta dei morti) e Sergio Ponchione (Grotesque, Memorabilia), due dei più premiati autori italiani. Un classico fumetto di supereroi!

MATANA 3 (DI 6)

Autore: Leo Ortolani

20 maggio • 18×26, S., 32 pp., b/n • Euro 3,00

Nel nome del Padre, del Figlio e di Matana… amen! La legge della Frontiera dice “occhio per occhio”, ma solo Don Alejandro può applicarla. Perché sua eccellenza conosce il cuore degli uomini e – se sono sinceri – esaudire i loro desideri. Altrimenti, li impicca. Gli uomini, non i desideri. A meno che uno non desideri essere impiccato.

RAT-MAN GIGANTE 88

Autore: Leo Ortolani

3 giugno • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

Non c’è niente di più pressante delle aspettative di un padre, della fiducia che un padre ripone nel figlio. E se il padre è Janus Valker e il figlio è destinato a diventare Rat-Man… non so, cambiamo discorso? Un viaggio lungo anni sta per giungere al termine.

UN BRUTTO WEEKEND – UNA GRAPHIC NOVEL DI CRIMINAL

Autori: Ed Brubaker, Sean Phillips

Maggio • 17×26, C., 72 pp., col., • Euro 13,00

Contiene: Bad Weekend

L’attempato fumettista Hal Crane è famoso per il suo lavoro e famigerato per la sua cattiva condotta. Così, quando gli organizzatori di una fiera di fumetti lo scelgono per un premio alla carriera, decidono di ingaggiare anche il suo vecchio assistente per tenerlo lontano dai guai. Un compito che si rivelerà impossibile. La vera faccia del mondo del fumetto, abitato da ladri, truffatori e sognatori disperati. Vincitore del premio “miglior volume” agli Eisner Award 2020, il fumetto dell’anno a stelle e strisce.

ASTERIX IL GALLICO + ASTERIX E IL FALCETTO D’ORO

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

13 maggio • 21,7×27,8, B., 48 pp. ciascuno, col. • Euro 4,90

Contiene: Astérix Le Gaulois, Astérix et la Serpe d’Or

Grande novità! Tutti i volumi di Asterix in edizione economica brossurata! A partire da maggio, l’edizione cronologica completa: un’uscita ogni due settimane per creare la tua collezione delle avventure

della simpatica banda di Galli. Per ogni titolo, scopri le divertenti lezioni online di Luca Raina, il temuto professore di Storia de Il Collegio (Rai 2), che tornerà con noi ai tempi dell’antica Roma per raccontarci alcuni aneddoti legati al mondo di Asterix e Obelix. Prima uscita imperdibile con Asterix il Gallico e Asterix e Il Falcetto d’oro a soli Euro 4,90!

IL PROFUMO DELL’INVISIBILE

Autori: Milo Manara

Aprile • 23,5×31,5, C.,

112 pp., col. • Euro 19,00

Torna in libreria uno dei capolavori di Milo Manara, in una prestigiosa edizione da collezione di grande formato! Cosa fareste se sapeste che nessuno può vedervi? Una giovane ragazza molto intraprendente ha

scoperto un modo per diventare invisibile, e ha le idee molto chiare su come sfruttare questo particolare talento… Peccato che la attendano diversi guai! Diversi i guai in cui era già incappata Miele, che ritroviamo nel primo capitolo intenta a evitare… l’invisibile!

DIE – (DI)PARTITE VOL. 3: IL GRANDE GIOCO

Autori: Kieron Gillen, Stephanie Hans

Giugno • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Die (2018) #11/15

Nel mondo di DIE, i giocatori sono diventati giocatori reali. Interi paesi sono le loro pedine, e la plancia da gioco minaccia di colorarsi rossa di sangue. Chi è la Regina e chi delle semplici pedine? E chi ha dimenticato qual è esattamente la reale e dolorosa posta in palio? L’acclamata saga dark fantasy firmata da Kieron Gillen (Uncanny X-Men, Star Wars) e Stephanie Hans (The Wicked + The Divine, Journey Into Mystery) continua con un terzo, epico, volume.

EAST OF WEST VOL. 10 (DI 10)

Autori: Jonathan Hickman, Nick Dragotta

Maggio • 17×26, B., 128 pp. • Euro 14,00

Contiene: East of West #43/45

Prima del suo rivoluzionario ciclo di storie sugli X-Men, la superstar Jonathan Hickman ha applicato il suo intricato storytelling e la sua impareggiabile capacità di costruire mondi a una saga fantascientifica, e con quest’ultimo volume giungiamo finalmente al confronto finale tra i protagonisti. Nella versione futuristica degli Stati Uniti delineata dal grande Nick Dragotta, l’apocalisse è alle porte!

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN (1989 – I)

Autori: Charles Dixon, Mike Docherty, Andy Kubert, Gary Kwapisz

Agosto • 20,5×27,5, C., 320 pp., b/n e col., • Euro 28,00

Contiene: The Savage Sword of Conan (1974) #156/161

C’è onore fra i ladri? Conan lo scoprirà a sue spese mentre insieme alla sua banda tenta di rubare un tesoro da un potente signore. Lo ritroveremo poi in missione per salvare degli schiavi cimmeri, prima di

essere fatto schiavo lui stesso e di riunirsi a un gruppo di guerrieri Kozaki rinnegati per un’impresa impossibile, oltre ad avventurarsi in pericolose lande piene di demoni…

RICK AND MORTY VOL. 10

Autori: Kyle Starks, Tini Howard, Marc Ellerby, Jarrett Williams, AA.VV.

Giugno • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Rick and Morty #45/50

Nuove avventure mai viste in TV per il degenerato Rick Sanchez e il suo timido nipote Morty Smith! La strabiliante serie a fumetti tratta da Rick and Morty arriva al numero 50, e per l’occasione una serie di autori incredibili si riuniscono per festeggiare la coppia più folle del piccolo schermo! Inoltre, giorni della marmotta, mondi popolati soltanto da alluci, bambini spaziali giganti e altro ancora!

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 48

Autori: Kevin Eastman, Tom Waltz, Paul Allor, Brahm Revel, AA.VV.

Maggio • 17×26, B., 96 pp., col. • Euro 10,90

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #79/80, Teenage Mutant Ninja Turtles Universe (2016) #21/23

Mentre va in atto lo scontro finale tra i Triceraton e la Forza di Protezione Terrestre, le Tartarughe Ninja saranno protagoniste di un drammatico confronto con Splinter, e l’unità della loro famiglia potrebbe non uscirne integra. Quindi, una delicata missione diplomatica per Donatello su Burnow Island.

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 2

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #2

La Jedi Keeve Trennis deve affrontare per la prima volta i terribili Nihil, predoni spaziali che hanno causato morte e distruzione nella galassia. Inoltre, dovrà fare squadra con nuovi compagni e affrontare le terribili visioni del suo ex maestro.

STAR WARS 3

Autori: Charles Soule, Jesús Saiz, Greg Pak, Raffaele Ienco

13 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #3, Darth Vader (2020) #3

Per Luke Skywalker, l’unica speranza di diventare un Cavaliere Jedi è andata perduta durante il duello con suo padre. Per ritrovarla, ora, dovrà tornare sulla Città nelle Nuvole, accompagnato da Leia e Lando. Darth Vader, invece, dovrà tornare su Naboo, il pianeta d’origine dell’amata Padmé!

STAR WARS ROMANZI: THRAWN – TRADIMENTO

Autore: Timothy Zahn

Maggio • 14,4×21,6, B. con alette, 328 pp., b/n. • Euro 24,00

Contiene: Star Wars: Thrawn – Treason

Thrawn dimostra la sua lealtà assoluta all’Impero nel capitolo conclusivo della trilogia già bestseller negli Stati Uniti! L’Imperatore Palpatine ha messo da parte i progetti militari del Gran Ammiraglio in favore della Morte Nera del Direttore Krennic, e ora Thrawn dovrà farsi strada tra le gerarchie militari e al contempo guardarsi da una minaccia che viene da suo mondo natale.

STAR WARS – I RACCONTI VOL. 2: PIRATI DELLA MORTE NERA

Autori: Eric Powell, Craig Thompson, Terry Moore, AA.VV.

Maggio • 17×26, B., 232 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Star Wars Tales #5/8

Una serie di racconti incredibili con protagonisti personaggi come Boba Fett, Yoda e Mace Windu reinterpretati in chiave autoriale dai migliori fumettisti del mondo. In questo volume, una storia del cinque

volte premio Eisner Eric Powell (The Goon), una di Craig Thompson (Blankets) e una di Terry Moore (Strangers in Paradise)!

DOTTORESSA APHRA VOL. 7: LA FINE DI UNA CRIMINALE

Autori: Si Spurrier, Caspar Wijngaard

Maggio • 17×26, B., 120 pp., col., • Euro 13,00

Contiene: Doctor Aphra (2016) #37/40, Doctor Aphra Annual #3, Star Wars: Empire Ascendant (2020) #1

Il finale della prima serie della Dottoressa Aphra, ambientata dopo le vicende di Una nuova speranza! Dopo averne passate di cotte e di crude, Aphra torna al punto di partenza, che aveva fatto di tutto pe evitare: essere alle dipendenze di Darth Vader. Per quali pericolosi compiti il Signore Oscuro dei Sith ha deciso di impiegare la più irritante dei suoi nemici?

STAR WARS: LA GUIDA ALLE SPADE LASER

Autore: Daniel Wallace

Maggio • 30,5×15,2, C., 160 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: Star Wars: The Lightsaber Collection

La guida visuale a tutte le spade laser apparse nel canone di Star Wars! Dalla leggendaria spada laser di Luke, alla scioccante doppia spada di Darth Maul, fino allo spadone con guardia brandito da Kylo Ren.

Non c’è arma più iconica di una spada laser nella storia del cinema, e questa guida presenta tutte quelle apparse nei film, nelle serie TV, nei fumetti e nei videogames,, con un’illustrazione minuziosa e i dettagli sulla costruzione. Un acquisto obbligato per tutti i fan delle armi eleganti per tempi più civilizzati.

LEGO NINJAGO LEGACY: IL NINJA D’ORO

27 maggio • 21×28, B., 32 pp., col., • Euro 7,90

I Ninja celebrano dieci anni di epiche battaglie! Tante pagine di giochi, attività e rompicapo per ripercorrere le gesta degli eroi: dai faticosi addestramenti agli incredibili scontri con le serpentine, i pirati del cielo e molto altro. E in più, divertenti fumetti con Cole, Kai, Jay, Lloyd e il Maestro Wu, per festeggiare in grande questo memorabile anniversario del mondo Ninjago. In regalo la minifigure ufficiale di Lloyd in abiti da festa!

TOPOLINO JUNIOR 4

20 maggio • 20×26,5, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

Tante storie a fumetti con Topolino, Paperino, Pippo e i personaggi Disney più amati, tra natura, arte, rubriche sugli animali e curiosità. Questo quarto numero è dedicato alle avventure all’aria aperta, con racconti divertenti, giochi e attività creative per stimolare la fantasia e le capacità cognitive dei più piccoli. Divertimento assicurato per i lettori in erba, da soli o insieme a mamma e papà! In regalo il Dobble di Topolino, per sfide entusiasmanti con gli amici e in famiglia!

PANINI MAGAZINES

