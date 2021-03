Connie Nielsen si è unita a Collider per un episodio di Ladies Night in cui ha parlato anche di come Patty Jenkins si sia opposta alla storia drammatica delle origini delle Amazzoni in Wonder Woman. L’attrice interpreta Ippolita, la regina delle Amazzoni, una razza di maestose guerriere che si battono per la pace, la verità e la tolleranza.

Mentre chiacchierava con Robin Wright, Connie Nielsen ha sottolineato che Jenkins ha davvero spinto per realizzare il suo film. Ecco cosa ha detto quando le è stato chiesto un momento in cui ha visto Jenkins esercitare imporsi per difendere le proprie scelte registiche:

“Era molto chiara su ciò che avrebbero dovuto essere le Amazzoni. E penso che originariamente ci fosse stata un’idea che le Amazzoni fossero state profondamente traumatizzate da una sorta di orribile evento che coinvolgeva uno stupro di massa. E Patty ha detto: ‘Hm, no. No, no, non va bene quelle Amazzoni. Non vogliamo iniziare a vederle come vittime, e perché dovremmo? Liberiamoci di quella parte e assicuriamoci che queste siano eroine nel loro modo. Non sono state le vittime della storia. Queste sono donne incredibilmente coraggiose e non le sottoporremo a un trauma sin dall’inizio.

Faremo in modo che siano trattate dalle persone sulla base di ciò che sono. Qual è la loro cultura? Perché sono così feroci? Cosa significa vivere su un’isola dove non ci sono ragazzi?’. Aveva così tanto senso, sai? Avevi bisogno che avessero un background molto semplice per potere accettare semplicemente come le eroine che sono“.