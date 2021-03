Dragon Ball Super 70 continua a fornire ai lettori alcune informazioni su Vegeta e Goku. Fra pochi giorni verrà pubblicato in Giappone il prossimo capitolo del manga di Akira Toriyama, e i fan sono comprensibilmente entusiasti di vedere cosa ha in serbo per loro l’opera nella prossima uscita di questo mese.

Granolah pensa di poter riuscire a ripristinare la pace ancora una volta con il suo desiderio di vendetta, e questo non tiene nemmeno conto di ciò che Goku sta facendo: l’eroe sta allenando le sue abilità divine insieme a Vegeta, e sembra che Goku si stia prefissato ancora una volta un obiettivo folle.

Dragon Ball Super 70 – il progetto di Goku coinvolge il suo eterno rivale, il Principe dei Saiyan Vegeta

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Dragon Ball Super 70.

Ovviamente, tutto il progetto ha a che fare con Goku e il suo costante desiderio di divenire sempre più forte, e naturalmente alla fine ne uscirà vincitore, riuscendo a raggiungere il suo scopo: il Saiyan vuole allenarsi duramente con Vegeta per scoprire chi di loro è il guerriero più forte dell’Universo!

Questo nuovo obiettivo è venuto alla luce quando Dragon Ball Super ha pubblicato la bozza delle pagine del capitolo 70. L’anteprima mostra Vegeta che si allena con Beerus, e Goku è il primo a mettere in dubbio l’intera faccenda. Sembra che Goku sia rinvigorito dalla sfida e dice a Whis che non ha tempo per l’invidia. Il Saiyan ha bisogno di migliorare l’Ultra Istinto il più velocemente possibile se vuole vedere chi fra lui e Vegeta è il più forte dell’Universo.

Chiaramente, gli obiettivi di Goku si sono estesi ben oltre la Terra, coinvolgendo nel suo desiderio di supremazia l’intero Universo, e vuole competere direttamente con Vegeta per questo titolo. Ovviamente, non ci sono garanzie che nessuno di questi Saiyan raggiungerà il proprio obiettivo: Goku e Vegeta potrebbero essere superati in qualsiasi momento da un altro guerriero… e sembra che Granolah stia per fare proprio questo.

Acquistate Dragon Ball Super (Vol. 13) QUI!