Direttamente da Anteprima 355 vi riportiamo tutte le novità Panini Marvel di maggio 2021.

Le novità Panini Marvel di maggio 2021

KING IN BLACK 2

Autori: Donny Cates, Ryan Stegman

13 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: King in Black (2020) #2/3

• Secondo, spettacolare numero dell’evento che vede gli eroi uniti contro Knull!

• Con Eddie Brock in panchina, qualcun altro dovrà dominare un simbionte!

• Sì, ma chi? Gli eroi sono quasi tutti passati dalla parte del Signore dell’Abisso!

• Non speriate che Spider-Man abbia la soluzione, stavolta… o forse sì?

VENOM 34

Autori: Donny Cates, Iban Coello

13 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Venom (2018) #31/32

• Un tie-in di King in Black!

• È il momento più drammatico per Eddie Brock!

• Knull ha scatenato l’inferno, e la speranza sembra ormai perduta!

• Riusciranno due vecchi amici a impedire la vittoria del Signore dell’Abisso?

AMAZING SPIDER-MAN 61

Autori: Peter David, Greg Land, Jed MacKay, Michele Bandini

13 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Symbiote Spider-Man: King in Black (2020) #5, King in Black: Symbiote Spider-Man (2020) #5

• Un tie-in di King in Black!

• Termina qui la miniserie rétro dedicata a Spider-Man Simbionte!

• Si ritorna poi al presente con uno spettacolare oneshot legato all’evento di Venom!

• Una storia completa dallo scrittore di Black Cat e dal disegnatore di Marvel’s Spider-Man!

AMAZING SPIDER-MAN 62

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley

27 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #56/57

• Comincia qui la saga Ultimi resti – Post Mortem!

• Come se Kindred e suo padre non fossero già sufficienti, Spider-Man dovrà vedersela con Kingpin!

• Ma cosa è successo a Mary Jane?

• Inoltre, Carlie Cooper fa una scoperta allucinante!

MILES MORALES: SPIDER-MAN 14

Autori: Saladin Ahmed, Natacha Bustos, Carmen Carnero

Maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #22/23

• Un tie-in di King in Black!

• Dopo il trauma dello scorso numero, Miles sperava in un momento di tregua… non nei draghi simbionti di Knull!

• Il Dio dei Simbionti ha contagiato una delle sue amiche, che ora rischia di diventare un’assassina!

• Inoltre, il ritorno di Storno, la nipote dell’Avvoltoio!

MARAUDERS 14

Autori: Gerry Duggan, Luke Ross

Maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #18

• Kate Pryde e il resto dei Marauders entrano nell’affresco della maxi-saga del momento, King in Black!

• Quello che scopriranno, però, è che i mostri sono già tra noi!

• Una missione di salvataggio si sdoppia…

• …e Alfiere dovrà prendere una difficilissima decisione!

SAVAGE AVENGERS 18

Autori: Gerry Duggan, Kev Walker

27 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #17

• Un tie-in di King in Black!

• Conan ha festeggiato gli ultimi successi come solo un Cimmero sa fare, e ora si ritrova in carcere…

• …dove per compagno di cella si ritrova un certo Mercenario Chiacchierone!

• Intanto New York è invasa dai draghi simbionti, e forse non è il momento migliore per tentate un’evasione. Peccato che nessuno l’abbia detto al Barbaro e a Deadpool.

KING IN BLACK PRESENTA: GWENOM VS. CARNAGE E IL PIANETA DEI SIMBIONTI

Autori: Seanan McGuire, Flaviano, Kyle Hotz, Danilo Beyruth, AA.VV.

Maggio • 17×26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: King in Black: Gwenom vs. Carnage (2021) #1/3, Planet of the Symbiotes (2021) #1/3

• Un tie-in di King in Black!

• Il ritorno di Gwen Stacy nei panni di Gwenom coincide con… l’arrivo di Knull!

• L’assalto del Signore dell’Abisso prosegue poi ne Il pianeta dei simbionti!

• Inoltre, gli assoli di Scream, Prowler, Calabrone Rosso, Kaiju Americano, Toxin e Cloak & Dagger!

KING IN BLACK PRESENTA: IL RITORNO DELLE VALCHIRIE E THUNDERBOLTS

Autori: Jason Aaron, Torun Grønbekk, Matthew Rosenberg, Nina Vakueva, AA.VV.

Maggio • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: King in Black: Return of the Vaklyries (2021) #1/4, King in Black: Thunderbolts (2021) #1/3

• Due miniserie tie-in di King in Black!

• Knull è arrivato sulla Terra, e Jane Foster, l’ultima delle Valchirie, deve condurre al riposo eterno l’anima di un eroe caduto.

• Un’impresa che potrebbe rivelarsi disperata… a meno che il ritorno di una misteriosa guerriera da tempo scomparsa non cambi le carte in tavola!

• Intanto, sulla Terra, Wilson Fisk affida una pericolosa missione a un male assortito gruppo di fuorilegge, tra cui Batroc, Star e Mr. Fear: cosa potrebbe mai andare storto?

KING IN BLACK PRESENTA: NAMOR

Autori: Kurt Busiek, Ben Dewey, Jonas Scharf

Giugno • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: King in Black: Namor (2020) #1/5

• Una storia mai narrata di Namor il Sub-Mariner… e della saga King in Black!

• Passato e presente si intrecciano per raccontare il legame tra Atlantide e Knull!

• Chi o cosa è la Marea Nera?

• Il grande ritorno di Kurt Busiek, lo sceneggiatore del capolavoro Marvels!

S.W.O.R.D. 2

Autori: Al Ewing, Valerio Schiti

Maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2020) #2

• Secondo appuntamento con il nuovo S.W.O.R.D., subito coinvolto nella maxi-saga King in Black!

• La Terra è sotto l’attacco del Dio dei Simbionti Knull: come reagirà l’appena rinnovata agenzia spaziale?

• In questo marasma… che ruolo avrà Mentallo?

• E, soprattutto, che cos’è il Protocollo V?

AVENGERS 31

Autori: Jason Aaron, Luca Maresca

13 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Avengers (2018) #42

• Namor scende in campo per impossessarsi del potere della Fenice!

• Shang-Chi contro Capitan America! She-Hulk contro Jane Foster!

• Gli Avengers devono trovare un modo per fermare il torneo e la Forza Fenice!

• Disegni del prodigioso talento italiano Luca Maresca!

CAPITAN AMERICA 30

Autori: Ta-Nehisi Coates, Leonard Kirk

13 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #26

• Lo scontro con l’Elite al Potere raggiunge nuovi livelli!

• Peggy Carter va incontro alla morte per mano di Alexa Lukin e sembra non avere scampo.

• Intanto Capitan America, preso dalla battaglia a Madripoor, riflette sul suo ruolo e sui suoi legami più stretti.

• E c’è qualcuno di grosso e arrabbiato con cui fare i conti: Hulk Rosso!

IRON MAN 6

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

13 maggio • 17×26, S., 24 pp., col., • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #6

• Inizia il secondo atto della nuova serie di Iron Man!

• Dopo aver subito ferite quasi letali da Korvac, Iron Man deve rimettersi in piedi e contare gli alleati superstiti (se ce ne sono).

• Toccherà a Halcyon provare a rimettere in sesto l’uomo e l’armatura.

• Inoltre, si può ancora fare affidamento su Hellcat? Che cosa sta accadendo nella sua testa?

THOR 12

Autori: Donny Cates, Nic Klein

13 maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Thor (2020) #12

• Jane Foster e Donald Blake, da amanti ad acerrimi nemici!

• La nuova Valchiria contro l’uomo che ha giurato di uccidere tutti i Thor!

• Senza esclusione di colpi!

• Se la Valchiria cade, il fato dei Dieci Regni è segnato.

FANTASTICI QUATTRO 30

Autori: Dan Slott, R.B. Silva, Juanan Ramirez, Zé Carlos

13 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #27/28

• Tutto sta per volgere al termine a Yancy Street! Dite addio alla Terra, alla nostra galassia e alla vita così come la conosciamo!

• L’intera dimensione è destinata alla distruzione!

• Dio perdona… Funerea no!

• Ospite d’onore: Silver Surfer!

X-MEN 16

Autori: Jonathan Hickman, Russell Dauterman

13 maggio • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Giant-Size X-Men: Storm #1

• Tempesta sta morendo, infettata con un virus tecnorganico!

• Può scegliere di arrendersi, morire e attendere la resurrezione… o combattere fino alla fine!

• Ospiti d’eccezione: Cypher, Monet e Fantomex!

• Il gran finale della storia iniziata nel numero 5, per mano degli stessi autori!

NEW MUTANTS 13

Autori: Vita Ayala, Rod Reis

Maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #16

• I più giovani abitanti di Krakoa sono sempre più scatenati, e finiscono in guai seri…

• Tocca ai New Mutants rimediare, anche se dovranno recarsi su Altromondo e mettere a rischio la propria vita!

• Wolfsbane scopre finalmente perché suo figlio Tier non è ancora risorto…

• …mentre il Re delle Ombre fa nuovi proseliti!

X-FACTOR 6

Autori: Leah Williams, David Baldeón

Maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Factor (2020) #7

• Morrigan è tornata! Ma… chi è esattamente Morrigan? E dove la si può rintracciare?!

• La X-Factor Investigations deve risolvere questo dilemma…

• …anche a costo della vita di Daken!

• Nel frattempo, Prodigy fa una sconvolgente scoperta!

WOLVERINE 12

Autori: Benjamin Percy, Adam Kubert

20 maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #10

• Le ultime indagini hanno riportato l’artigliato canadese a Madripoor, per la precisione a una casa d’aste mooolto particolare!

• Talmente particolare che non sai mai quando sei l’acquirente… o l’articolo in vendita!

• Inoltre, nuovi dettagli su Maverick e sulla misteriosa Scrivania-X!

• Disegni dell’impareggiabile Adam Kubert!

X-FORCE 14

Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara

Giugno • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #17

• Passerella d’onore per uno dei cittadini più potenti di Krakoa: Quentin “Kid Omega” Quire!

• La sua relazione con la Naiade Sophie è finalmente pronta a sbocciare…

• …ma la morte pare voglia continuare a tenerli separati!

• Da dove arriva l’ultimissima minaccia all’amore dei due giovani mutanti?

DAREDEVIL 24

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto, Mike Hawthorne

3 giugno • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Daredevil (2019) #24/25

• Daredevil è tornato a indossare il suo vecchio costume, ma per quanto?

• Se verrà condannato, per lui si apriranno le porte della prigione: accetterà di scontare la sua pena?

• Nel frattempo, il sindaco Wilson Fisk si lancia in una rischiosa impresa…

• …e i cittadini di Hell’s Kitchen cercano un nuovo eroe che possa proteggerli!

L’IMMORTALE HULK 37

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Alex Lins, Rachel Stott

Maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #42

• Grandi novità in arrivo per Gamma Flight e Jackie McGee!

• Tutti i piani del Capo giungono finalmente a compimento! Potrebbe essere il suo più grande trionfo, ma basterà?

• Oppure Colui al di sotto di tutto reclamerà ciò che gli spetta?

• Inoltre, arrivano gli U-Foes!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 9

Autori: Al Ewing, Juann Cabal

Maggio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #9

• Possibile che Star-Lord sia davvero morto nel conflitto con gli dei olimpici?

• La risposta in una storia completa in cui si torna a trattare il mistero della sua origine!

• Del resto il Padrone del sole non esiste e non è mai esistito… giusto?

• Inoltre, due nuovi personaggi che non dimenticherete presto e l’arrivo di Knull!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 5

Autori: J.M. DeMatteis, Kerry Gammill

27 maggio • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #121/124

• Un altro poker di storie del 1982 dallo sceneggiatore di L’ultima caccia di Kraven!

• Nel cinquantenario della sua prima apparizione, l’Uomo Cosa affronta Spider-Man!

• Inoltre, la Torcia Umana, Daredevil e la Bestia degli X-Men!

• Un albo completamente illustrato da Kerry Gammill (Action Comics, Power Man and Iron Fist)!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 29

Autori: Chris Claremont, John Romita Jr.

13 maggio • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #176/179

• Arriva John Romita Jr.!

• L’esplosivo disegnatore di Amazing Spider-Man firma uno dei cicli più celebri della sua carriera!

• Gli X-Men contro la Confraternita dei Mutanti… e i segreti di Mystica!

• I mostruosi Morlock hanno rapito Kitty Pryde… per darla in sposa?!

AMAZING SPIDER-MAN VOL. 5: LA SERA DELLA PRIMA

Autori: Nick Spencer, Ryan Ottley, Humberto Ramos, AA.VV.

Maggio • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #24/28

• Spider-Man e Mary Jane sono nei guai per colpa di Electro!

• Riuscirà il Tessiragnatele a salvare la rossa? E riuscirà quest’ultima a salvare Spidey?

• In più, un attacco del Sindacato, sulle tracce del nuovo amico di Peter… Boomerang!

• E, sullo sfondo, la minaccia dell’essere misterioso che tormenta i sogni di Parker!

VENOM VOL. 5: ABSOLUTE CARNAGE

Autori: Donny Cates, Iban Coello, Juan Gedeon

Giugno • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Venom (2018) #16/20

• Il ritorno di Carnage sconvolge il mondo di Venom!

• Cletus Kasady è scatenato, ed Eddie Brock deve proteggere suo figlio Dylan a ogni costo.

• Ma il V-Man e Carnage non sono gli unici simbionti che si aggirano per New York…

• …e questo significa che c’è il rischio di una vera catastrofe!

L’IMMORTALE HULK VOL. 4: ABOMINIO

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

Maggio • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Immortal Hulk #16/20

• Una volta, Rick Jones era il migliore amico del Gigante di Giada, presente sin dal suo esplosivo esordio.

• In seguito, Rick è morto, ma il suo corpo è stato recentemente riesumato e ora è scomparso.

• L’Immortale Hulk vuole scoprire cosa sia successo veramente…

• …e la sua missione porterà a uno scontro con Abominio e l’Arpia!

LA MAGNIFICA MS. MARVEL VOL. 3: FUORILEGGE

Autori: Saladin Ahmed, Eve L. Ewing, Minkyu Jung, Kim Jacinto, AA.VV.

Maggio • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Magnificent Ms. Marvel (2019) #13/18, Outlawed (2020) #1

• Durante una battaglia alla Coles Academic High School, Kamala Khan è rimasta gravemente ferita, e ora il governo vuole regolamentare l’attività degli Eroi adolescenti.

• Con l’entrata in vigore della Legge di Kamala, la vita di Ms. Marvel e dei suoi giovani colleghi è diventata improvvisamente molto più difficile.

• Quale momento migliore (si fa per dire…) per il ritorno di un paio di letali avversari?

• Per fortuna Kamala potrà contare sull’aiuto di un nuovo alleato: Amulet!

MARVEL-VERSE: VENOM

Autori: David Michelinie, Todd McFarlane, AA.VV.

Giugno • 15×23, B., 112 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Spider-Man Adventures (1994) #8/9, Amazing Spider-Man (1963) #317, Uncanny Origins (1996) #7, Marvel Adventures Spider-Man (2005) #35

• Uno è un famoso reporter caduto in disgrazia per colpa di Spider-Man, l’altro è l’ex costume senziente dell’Arrampicamuri…

• …Si sono trovati, si sono uniti e così è nato Venom!

• Lo spaventoso super criminale che ha terrorizzato Peter Parker per anni torna a stupire in un volume pensato per i nuovi lettori!

• 112 pagine per conoscere e imparare a temere il V-Man!

IO SONO CARNAGE

Autori: AA.VV.

Giugno • 18,3×27,7, C., 320 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: TBD

• Quando il serial killer Cletus Kasady entra in contatto con il simbionte del costume di Venom, nasce Carnage, il più spietato e inarrestabile super criminale dell’Universo Marvel!

• Una selezione di storie che mostrano la nascita del personaggio e tutti i momenti chiave della sua ventennale avventura editoriale!

• All’interno, un ricco apparato redazionale con articoli e approfondimenti sul C-Man e sulle saghe di cui è stato protagonista!

• 320 pagine per prepararsi in grande stile al sequel di Venom!

ABSOLUTE CARNAGE

Autori: Donny Cates, Ryan Stegman, Clay McLeod Chapman

Giugno • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Absolute Carnage (2019) #1/5, Free Comic Book Day 2019: Spider-Man/Venom #1

• Finalmente in volume il velenoso, grande evento dello scorso anno!

• Potenziato da Knull, il Dio dei simbionti, Carnage si scatena come mai prima d’ora!

• C’è solo una persona che potrebbe essere in grado di fermarlo: Eddie Brock!

• La saga che ha condotto a King in Black firmata da Donny Cates e Ryan Stegman!

SPIDER-MAN VS. CARNAGE

Autori: David Michelinie, Mark Bagley, Joe Bennett, Tom DeFalco, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #361/363, #430/431, Amazing Spider-Man Annual (1964) #28

• L’origine segreta della progenie di Venom nei fumetti firmati dai suoi creatori!

• Un’antologia di storie complete con i primi scontri tra Carnage e Spider-Man!

• Ospiti d’onore, la Torcia Umana e Silver Surfer!

• Bonus: uno speciale racconto con gli esordi di Cletus Kasady!

VISIONE E SCARLET: UN ANNO NELLA VITA

Autori: Steve Englehart, Richard Howell, Roger Stern, Bob Hall

Maggio • 17×26, C., 344 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: The Vision and the Scarlet Witch (1985) #1/12, West Coast Avengers (1985) #2

• Un inedito che aspettavate da anni: la maxi-serie dei due protagonisti di WandaVision!

• Torniamo al 1985 e ad atmosfere molto simili a quelle del serial Disney+!

• La nascita di Billy e Tommy, i gemelli del sintezoide e della strega mutante!

• Ospiti speciali gli Avengers della Costa Ovest, Quicksilver, Sub-Mariner e Magneto!

EXILES VOL. 4: TEMPO IMPAZZITO

Autori: Chuck Austen, Tony Bedard, Jim Calafiore, Mizuki Sakakibara

Maggio • 17×26, C., 288 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Exiles #38/49

• Torna il gruppo di transfughi dimensionali… ma questa volta i riflettori sono puntati anche sui transfughi di Weapon X, e su Hyperion in particolare!

• Ben 90 pagine di episodi assolutamente inediti in Italia!

• Le origini segrete di Nocturne e il ritorno di Blink!

• L’arrivo di due nuovi strani elementi e lo scontro fra Morph e l’Uomo Impossibile!

SHANG-CHI VOL. 1: FRATELLI E SORELLE

Autori: Gene Luen Yang, Dike Ruan, Philip Tan

Luglio • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Shang-Chi (2020) #1/5

• Shang-Chi credeva di aver chiuso con il suo passato, ma il suo passato non ha chiuso con lui!

• Mentre una misteriosa società segreta è alla ricerca di un nuovo leader, il nostro eroe fa la conoscenza con fratelli e sorelle che nemmeno sospettava di avere.

• E per sopravvivere a questa turbolenta riunione di famiglia, dovrà spingere al limite le proprie immense abilità di combattente.

• Un nuovo, appassionante inizio per il Maestro del Kung-Fu, presto protagonista di un blockbuster targato Marvel Studios!

WOLVERINE: LA LUNGA NOTTE

Autori: Benjamin Percy, Marcio Takara

Giugno • 17×26, C., 120 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Wolverine: Long Night (2020) #1/5

• Qualcuno sta compiendo sanguinosi omicidi nel gelido Alaska…

• …e il primo sospettato è Wolverine!

• Un noir autoconclusivo, perfetto per vecchi e nuovi fan dell’eroe artigliato!

• La storia che ha lanciato Benjamin Percy, l’attuale scrittore di Wolverine e X-Force!

MARVEL: LA MERAVIGLIA

Autori: Alex Ross, Steve Darnall, Kurt Busiek, Eric Powell, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 192 pp., col., • Euro 23,00

Contiene: Marvel (2020) #1/6

• Alex Ross e Steve Darnall espandono l’idea da cui nacque Marvels!

• Un’antologia di storie firmate da incredibili talenti, alcuni dei quali all’esordio su un fumetto.

• Spider-Man, gli Avengers, gli X-Men, Hulk, Wolverine, Nick Fury… non manca proprio nessuno in questo libro che racchiude l’essenza dell’Universo Marvel.

• Con un cast di artisti stellari e le copertine di Alex Ross!

MARVELS SNAPSHOTS VOL. 2: ISTANTANEE

Autori: Kurt Busiek, Mark Waid, Howard Chaykin, Saladin Ahmed, AA.VV.

Giugno • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Spider-Man: Marvels Snapshots (2020) #1, Avengers: Marvels Snapshots (2020) #1, Civil War: Marvels Snapshots (2020) #1, Captain Marvel: Marvels Snapshots (2021) #1

• Continua la nuova serie legata a Marvels, il capolavoro di Kurt Busiek e Alex Ross!

• Quattro storie imperdibili per un tuffo nella storia Marvel attraverso gli occhi dell’uomo della strada.

• Con la partecipazione degli Avengers, di Spider-Man, di Capitan Marvel e degli X-Men!

• Prosegue il percorso cominciato agli albori della Golden Age, che giunge al presente passando da Civil War e dal mitico ciclo degli Avengers firmato Michelinie, Byrne e Pérez!

MAESTRO: SINFONIA IN CHIAVE GAMMA

Autori: Peter David, Dale Keown, German Peralta

Maggio • 17×26, C., 128 pp, col. • Euro 16,00

Contiene: Maestro (2020) #1/5

• A trent’anni dalla fondamentale saga Futuro Imperfetto, il leggendario scrittore Peter David torna alla sua versione futuristica di Hulk!

• La storia attesa da decenni: l’origine segreta del Maestro!

• Com’è nato il tirannico ed esacerbato padrone di ciò che resta del mondo!

• Una saga che risponderà a questa e ad altre domande che per anni hanno ossessionato i fan del Golia Verde!

MARVEL OMNIBUS: HULK DI JEPH LOEB & ED McGUINNESS

Autori: Jeph Loeb, Ed McGuinness, Arthur Adams, Whilce Portacio, AA.VV.

Settembre • 18,3×27,7 C., 912 pp, col., con sovraccoperta Euro 85,00

Contiene: Hulk (2008) #1/24, King-Size Hulk (2008) #1, Wolverine (2003) #50, Incredible Hulk (1968) #600, Fall of the Hulks: Gamma (2010) #1, Hulk-Sized Mini-Hulks (2011) #1

• È perfido, spietato, devastante, ironico, irriverente! L’ultima frontiera in fatto di supermascalzoni! Un potentissimo arsenale di furia e distruzione!

• Hulk Rosso è la versione sfrontata e intelligente di Hulk Verde!

• Uno dei personaggi più insoliti e bizzarri mai apparsi in un fumetto!

• Ma chi si cela dietro questo mostro spudorato e tracotante?

SPIDER-MAN: L’ULTIMA CACCIA DI KRAVEN

MARVEL MUST-HAVE

Autori: J.M. DeMatteis, Mike Zeck

Maggio • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Web of Spider-Man (1985) #31/32, Amazing Spider-Man (1963) #293/294, Peter Parker, the Spectacular Spider-Man (1976) #131/132

• Nel corso della sua carriera, Kraven ha catturato e ucciso prede di ogni tipo. Una sola gli è sempre sfuggita: Spider-Man!

• Ora il Cacciatore ha capito che per sconfiggere il Ragno deve diventare lui stesso il Ragno… a costo di ucciderlo e di prendere il suo posto!

• Soltanto una cosa potrà salvare Peter Parker dalla più tragica delle fini: l’amore.

• Molto semplicemente, una delle storie del Tessiragnatele più importanti e tragiche di sempre. Un capolavoro senza tempo, da leggere e rileggere.

HOUSE OF M

MARVEL MUST-HAVE

Autori: Brian M. Bendis, Olivier Coipel

Maggio • 17×26, C., 216 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: House of M (2005) #1/8

• Gli Avengers e gli X-Men si ritrovano per decidere il fato di Scarlet, ma prima che possano fare qualcosa la realtà che conoscevano cessa di esistere.

• La Terra ora è dominata dai mutanti, guidati da Magneto e dai suoi figli.

• E mentre gli eroi sembrano condurre un’esistenza perfetta, qualcuno non ha dimenticato la propria vita precedente: Wolverine!

• Un punto di snodo cruciale nella storia Marvel recente, tra le principali fonti d’ispirazione dell’acclamato serial di Disney+ WandaVision.

EROI A CASA

Autori: Zeb Wells, Gurihiru

Maggio • 16,5×16,5, C., 80 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Heroes at Home (2020) #1

• Non poter uscire è difficile per tutti, persino per i super eroi!

• Siete curiosi di sapere cosa hanno fatto i vostri personaggi Marvel preferiti chiusi in casa?

• Tra videochiamate e disavventure domestiche assortite, ecco come Spider-Man, Hulk, Capitan Marvel, Thor, Wolverine, Pantera Nera, Venom e Capitan America hanno vissuto questo momento difficile. Ospite speciale: il solo e inimitabile Jeff, lo Squalo di Terra!

• Un volume che, sulla falsariga delle classiche tavole domenicali, farà sorridere i lettori di ogni età.

SUB-MARINER DI BILL EVERETT: GLI ANNI PRIMA DELLA GUERRA VOL. 1

Autori: Bill Everett, Carl Burgos, Stan Lee, AA.VV.

Settembre • 17×26, C., 432 pp., col. • Euro 38,00

Contiene: Marvel Mystery Comics (1939) #1/22, The Human Torch (1940) #2/4, Sub-Mariner Comics (1941) #1, All-Winners Comics (1941) #1

• Il primo di due volumi storici dedicati ai racconti anteguerra di Namor!

• Racconti in gran parte inediti in Italia che risalgono alla Golden Age dei comics!

• Il primo crossover del fumetto americano: Sub-Mariner contro la Torcia Umana originale!

• Tornano i capolavori della Timely Comics, la casa editrice che sarebbe divenuta la Marvel!

INVADERS CLASSIC VOL. 1: EROI DI GUERRA

Autori: AA.VV.

Maggio • 17×26, C., 528 pp., col. • Euro 45,00

Contiene: Giant-Size Invaders (1975) #1, Invaders (1975) #1/22, Invaders Annual #1, Marvel Premiere (1972) #29/39, Avengers (1973) #71, Captain America Comics (1941) #22

• Gli eroi Marvel durante la Seconda Guerra Mondiale!

• Capitan America, Bucky, Namor, la Torcia Umana originale e Toro erano solo alcuni dei giustizieri impegnati contro le forze dell’Asse.

• A dar loro man forte c’erano infatti Spitfire, Union Jack e la Legione della Libertà. E, dall’altra parte della barricata, criminali come il Teschio Rosso, il Barone Sangue e U-Man!

• Il primo di due volumi deluxe con la raccolta integrale della serie degli anni 70 ambientata negli anni 40: un titolo di culto, imperdibile per ogni vero Marvel fan.

MIRACLEMAN VOL. 4: L’ETÀ DELL’ORO

Autori: Neil Gaiman, Mark Buckingham

Marzo • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Miracleman (2015) #1/6

• Sulle ceneri di Londra, Miracleman ha forgiato un’utopia senza guerra, fame e povertà.

• È l’Età dei Miracoli, ma l’umanità è pronta?

• Un toccante affresco corale che rimette in discussione la figura del super eroe e il suo ruolo nella società.

• Il capolavoro degli autori di Sandman e Death!

MARVEL MASTERWORKS: IRON MAN VOL. 12

Autori: Bill Mantlo, Gerry Conway, George Tuska, Keith Pollard, AA.VV.

Settembre • 17×26, C., 344 pp., col., con sovraccoperta • Euro 28,00

Contiene: Iron Man (1968) #95/112

• È tempo di cambiamenti per Iron Man!

• Tony Stark potenzia la propria armatura, giusto in tempo per scontrarsi con il Guardiano, Sole Ardente e… il mostro di Frankenstein?!

• E se non vi basta, che ne dite di Madame Masque, di Vanguard, del Mandarino e dell’indimenticato Fante di Cuori?

• Ma non c’è corazza che possa salvare Tony Stark dall’accusa più infamante: quella di corruzione!

CONAN IL BARBARO 11

27 maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Conan the Barbarian (2019) #19/20

• Una nuova saga! L’esordio del nuovo disegnatore regolare!

• La missione conduce il Cimmero nel lontano Khitai… dove viene subito imprigionato!

• Ma mentre Conan pianifica la sua fuga, un nuovo mostruoso incubo si profila all’orizzonte!

• Quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, proseguono le avventure del più grande eroe sword & sorcery!

WHAT IF? CONAN

Autori: Roy Thomas, John Buscema, Gary Kwapisz, Alan Zelenetz, AA.VV.

Maggio • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: What If? (1977) #13, #39, #43, What If? (1989) #16

• Una raccolta esclusiva per il mercato europeo di tutte le storie ipotetiche di Conan presentate nella serie What If?!

• Scoprite cosa accade quando il Barbaro dell’era hyboriana arriva nel XX secolo!

• Conan contro Thor! Capitan America! Wolverine!

• Le realtà alternative dell’Osservatore… giusto in tempo per la serie What If? di Disney+!

CONAN OMNIBUS: L’ERA MARVEL VOL. 5

Autori: Roy Thomas, John Buscema, J.M. DeMatteis, Gil Kane, AA.VV.

Giugno • 18,3×27,7, C., 1048 pp., col. • Euro 89,00

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #116/149, Conan the Barbarian Annual (1973) #6/7, Marvel Graphic Novel #42: Conan of the Isles (1988), What If? (1977) #39

• Prosegue la nuova edizione riveduta e corretta della storica collana del Cimmero… e non solo!

• Due nuovi scrittori si affiancano a Roy Thomas: Bruce Jones e J.M. DeMatteis!

• Le storie del 1982/1983, Annual compresi, e la prima graphic novel dedicata a Conan il Barbaro!

• Inoltre, le introduzioni di tutti gli sceneggiatori all’opera e una cornucopia di extra!

