Black Clover 285 continua a concentrarsi su Nacht, le cui abilità erano un grande mistero, un mistero che ha iniziato a svelarsi pian piano durante questo combattimento con la Triade Oscura.

Black Clover 285 – Nacht in azione!

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Black Clover 285.

Nella sua lotta contro la Triade Oscura fino a quel momento, nella seconda fase della guerra contro il Regno di Spade, Nacht aveva già utilizzato tre diverse modalità di Devil Union. Ogni forma ha le proprie caratteristiche e abilità speciali, e Black Clover 285 ha mostrato per la prima volta una nuova forma mentre affronta alcuni dei nemici più potenti mai visti nella serie fino ad ora. Signore e signori, ecco a voi la Devil Union Mode: Gallus.

Black Clover 285 si svolge prima del cliffhanger di Nacht nel capitolo precedente, e mostra come sia finito in quella situazione mortale. Con l’aiuto del suo Diavolo Walgner, ha sbloccato questa versione Gallus della sua Devil Union che sembra molto diversa dalle altre. Come suggerirebbero la grafica e le forme precedenti, Gallus ha anche una specialità propria.

Con la sua abilità Call è infatti in grado di congelare per un momento i potenti Diavoli gemelli mentre la sua magia ombra li trasporta tutti in un’area diversa. È chiaro che questa forma non è pensata per il combattimento, tuttavia, poiché Nacht torna rapidamente alla sua veloce modalità Felis per il combattimento successivo. Un altro aspetto interessante di queste modalità Devil Union è che Nacht può passare da una modalità all’altra abbastanza rapidamente.

Vediamo infatti Nacht passare dalla modalità Felis alla modalità Equus con relativa facilità, e la velocità dei passaggi da una forma all’altra sembra dimostrare una padronanza di ognuna di queste forme che è stata costruita nel tempo trascorso con ciascuno dei suoi Diavoli. Ha chiaramente costruito il suo stile di combattimento interamente attorno a queste diverse forme, quindi ora vedremo cos’altro ha in serbo Nacht per i suoi nemici e per la gioia dei lettori!

Acquistate Black Clover 01 QUI!