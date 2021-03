Fra le novità Home Video Eagle Pictures di aprile 2021 spiccano il ritorno di Ghost in the Shell in una nuovissima versione 4K e la prima stagione del Commissario Ricciardi.

Le novità Home Video Eagle Pictures di aprile 2021

Il Commissario Ricciardi – Stagione 1 (DVD, 1° aprile)

La fortunata fiction Il Commissario Ricciardi per la regia di Alessandro D’Alatri, sarà disponibile in formato DVD contenente 3 dischi accompagnati dalle magiche note di Pino Daniele.

Tratta dal fortunatissimo ciclo di romanzi di Maurizio de Giovanni, tradotti in tutto il mondo, la fiction Rai racconta le indagini del commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale, qui alle prese con una delle più innovative figure di detective del poliziesco italiano. Nella Napoli del 1932 Luigi Alfredo Ricciardi è commissario della Mobile; catturare gli assassini è la vocazione e l’ossessione di Ricciardi, che si porta dentro un terribile segreto: vede il fantasma delle persone morte in modo violento. Per questo Ricciardi si dedica in modo totalizzante al suo lavoro, gli manca la maggior parte degli strumenti usati oggi per risolvere i delitti, ma è dotato di straordinarie doti intuitive, di un’ossessiva tenacia ed è come guidato dalle ultime parole delle vittime, che sembrano sollecitarlo a cercare giustizia.

La sua aura di mistero allontana i suoi colleghi ma la sua solitudine verrà scalfita dall’incontro con due donne, diverse ma ugualmente affascinanti.

The Outpost (DVD, blu-ray – 1° aprile)

Premiato a National Board, il film ha ottenuto una nomination ai Critics Choice Award e due candidature a Critics Choice Super.

Protagonisti gli attori Scott Eastwood e Caleb Landry Jones, qui nei panni dei sergenti scelti Clinton Romesha e Ty Michael Carter, che per il loro valore a Kamdesh hanno ricevuto da Barack Obama le Medaglie d’onore. Al centro della vicenda la battaglia di Kamdesh in Afghanistan. Nel 2008 alcuni avamposti militari sono stati creati dall’esercito americano per controllare i movimenti dei Talebani. Camp Keating, situato in una stretta valle circondata da alte montagne, è uno di questi.

Quando oltre 300 Talebani insorti sferrano un sanguinoso attacco a sorpresa, l’avamposto viene bombardato a colpi di granate e mortai da ogni fronte. Un assalto feroce che lascia vittime e distruzione. Nel cast del film anche Orlando Bloom, Jack Kesy, Milo Gibson, Jacob Scipio, Taylor John Smith e, in un cameo, alcuni soldati che hanno realmente combattuto nell’avamposto Keating.

Antebellum (DVD, Blu-Ray e 4K; 14 aprile)

Nuovo e terrificante thriller del produttore degli acclamati film “Scappa – Get Out” e “Us – Noi” di Jordan Peele, edito in formato DVD, Blu-Ray e 4K. Le edizioni DVD e Blu-ray saranno ricche di contenuti extra, tra cui 8 minuti di scene eliminate, mentre l’edizione Blu-ray sarà arricchita anche di un making of di oltre un’ora.

I rivoluzionari registi Gerard Bush e Christopher Renz realizzano un film in cui niente è come sembra, interpretato da Janelle Monáe, Eric Lange e Jena Malone. L’autrice di successo Veronica Henley (Janelle Monáe) si ritrova intrappolata in una realtà parallela orribile. Ogni momento potrebbe essere l’ultimo. Per evitare di rimanere intrappolata per sempre in questo mondo d’orrore e panico, Veronica deve svelare il folle e antico mistero che si nasconde dietro tutta questa angoscia prima che sia troppo tardi.

Ghost in the Shell (4K, Blu-ray; 14 aprile)

Anime cult di Mamoru Oshii, pietra miliare dell’animazione giapponese edita in un’imperdibile edizione tutta da collezionare, con all’interno 3 dischi contenenti la versione del 1995 per la prima volta in formato 4K, e Blu-Ray, la versione 2.0 in Blu-Ray e una imperdibile card da collezione limitata.

Primo anime ad essere presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, “Ghost in the shell” è un autentico capolavoro cyberpunk ancora oggi attualissimo che ha rivoluzionato il genere fantascientifico. Tokyo, 2029. Le reti telematiche controllano comunicazioni, economia e produzione. In questo mondo, che ha portato alla quasi totale ibridazione tra esseri umani e macchine, i cyborg hanno superato i limiti degli esseri umani in ogni settore, grazie ai loro impianti bionici e al mantenimento dell’essenza (il ghost) della razza umana.

La criminalità informatica è la nuova frontiera della malavita organizzata e viene contrastata tramite la Sezione 9, gruppo di agenti capitanato dall’ibrido donna androide Maggiore Motoko Kusanagi. Un’entità misteriosa e onnipresente, il “Burattinaio”, sta hackerando il sistema nella sua totalità, mettendo in crisi la distinzione tra uomini e macchine.

Gomorra New Edition (DVD, Blu-ray; 14 aprile)

Il pluripremiato film di Matteo Garrone tratto dal best seller di Roberto Saviano, torna in un’imperdibile nuova edizione in formato DVD e Blu-ray. Entrambi i formati saranno arricchiti da un booklet esclusivo di 16 pagine contenente parte della sceneggiatura, oltre a numerosi contenuti extra, tra cui 14 minuti di scene eliminate e, nell’edizione Blu-ray, anche le interviste agli attori e a Roberto Saviano.

Una nuova e definitiva edizione di uno dei film più importanti del cinema italiano, in cui Matteo Garrone riprende in mano il suo capolavoro, ritoccandone alcune scene per dare un significato più preciso e compiuto all’opera. Candidato agli Oscar 2008 e ai Golden Globes 2009, vincitore del Gran Premio della Giuria a Cannes e trionfatore ai David di Donatello, il pluripremiato film con protagonisti Toni Servillo, Gianfelice Imparato e Salvatore Abbruzzese racconta una vicenda di potere, soldi e sangue.

Questi i “valori” con i quali gli abitanti della provincia di Napoli e Caserta, devono scontrarsi ogni giorno. Quasi sempre non puoi scegliere, quasi sempre sei costretto a obbedire alle regole del Sistema, la Camorra, e solo i più fortunati possono pensare di condurre una vita “normale”. Cinque vicende s’intrecciano in questo paesaggio violento, un mondo spietato, apparentemente lontano dalla realtà, ma ben radicato nella nostra terra.

