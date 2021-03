La partenza poco entusiasmante di Marvel’s Avengers, e il suo procedere a tentoni nel corso dei mesi non sono state buone notizie per la casa di sviluppo Crystal Dynamics, né tantomeno per il produttore Square Enix. Ecco che però lo sviluppatore ha rassicurato gli utenti: il gioco non verrà abbandonato solo perché è stato un flop, ma sarà sempre aggiornato e curato per garantire la migliore esperienza possibile.

Crystal Dynamics ci ha infatti tenuto a chiarire quanto segue: “Siate fiduciosi del fatto che siamo intenzionati a continuare a lavorare al futuro di Marvel’s Avengers per gli anni a venire, e difatti stiamo lavorando a tante cose che non vediamo l’ora di rivelare.” Questo mostra senza dubbio la volontà di continuare sul lavoro che è stato iniziato e di non abbandonare la creatura nonostante i tanti difetti. Al momento, comunque, si riscontrano numerosi problemi dovuti alla carenza di giocatori: matchmaking lento, server vuoti e in generale poco entusiasmo della community, che quindi dà anche poco feedback.

Crystal Dynamics e Square Enix riusciranno a salvare Marvel’s Avengers?

Marvel’s Avengers – quale sarà la direzione del gioco?

Già nella nostra recensione avevamo analizzato e sottolineato i difetti del gioco. Square Enix ha tentato, nel corso dei mesi, di mettere una toppa sui problemi, per prima cosa, inserendo, a partire dal 18 marzo, Occhio di Falco come personaggio giocabile. In concomitanza con questo eroe sarà anche pubblicato un aggiornamento per rallentare la progressione dei personaggi creati. I punti esperienza, a detta anche della casa di sviluppo, sarebbero troppi, e questo farebbe aumentare di livello troppo velocemente gli eroi.

Andy Wong, community manager del gioco, aveva inoltre dichiarato la possibilità di poter rigiocare la campagna: “Questa è una richiesta che abbiamo visto e rivisto su twitter, sui social e un po’ dappertutto. ‘Possiamo rigiocare la campagna? Possiamo rigiocare la campagna?’ Potrete a partire dal 18! Manterrete tutti i vostri progressi. I punti esperienza, l’equipaggiamento, tutto, ma almeno potrete rigiocare la campagna dall’inizio alla fine.”

Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers è disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e PC.

