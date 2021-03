Che Microsoft abbia grossi piani per Xbox Series X non dovrebbe essere un segreto. Ciò che però è meno chiaro sono i piani di Microsoft nel contesto delle grandi acquisizioni fatte nel corso degli ultimi mesi. L’ultima di grande profilo era avvenuta a settembre 2020, quando a sorpresa la compagnia annunciò l’acquisizione di Zenimax, gruppo in cui rientra, tra gli altri, anche Bethesda.

Ecco che però torna una nuova voce di corridoio che era già stata ventilata negli ultimi mesi: Microsoft sarebbe interessata anche all’acquisizione di due colossi come SEGA e Konami. Il rumor stavolta riparte da Astral (noto per essere molto attivo per quel che riguarda le notizie Microsoft), che su twitter, ha semplicemente postato un “Konami + SEGA = Xbox”, insomma abbastanza da infuocare gli animi della comunità che si è subito scatenata.

Un’acquisizione del genere sarebbe davvero notevole e cambierebbe il volto non solo di Microsoft, ma anche di due compagnie storiche come SEGA e Konami. Per adesso c’è comunque da tenere presente che si tratta di pure speculazioni e che non ci sono state conferme da nessuna delle parti chiamate in causa. Staremo a vedere se Xbox Series X potrà vantare di titoli provenienti da queste case di sviluppo.

Xbox Series X – tra Halo e Game Pass

Xbox Series X lamenta, al momento, una carenza di titoli. Halo Infinite, dopo il suo clamoroso rinvio in seguito alle polemiche dell’evento di agosto 2020, non è riuscito ad approdare sull’ammiraglia Microsoft in tempo per l’uscita della console. Per fortuna Microsoft è corsa ai ripari grazie al Game Pass, che si è rivelato uno strumento utile e potente per portare comunque giocatori e accontentarne altri.

Comunque, come parte dell’accordo nell’acquisizione di Zenimax, Microsoft ha reso disponibili, a partire dal 12 marzo, 20 giochi Bethesda sul Game Pass per il divertimento degli abbonati, fornendo ai giocatori un vantaggio chiaro e tangibile di questa storica acquisizione sin dall’inizio.

I giochi in questione sono Dishonored, DOOM, DOOM II, DOOM III, DOOM 64, Morrowind, Oblivion, The Evil Within, Fallout 4, Prey, Wolfenstein: The Old Blood e Wolfenstein: The New Order. Davvero niente male, non trovate?

