Tramite un tweet ufficiale, la pagina di Life is Strange ha praticamente confermato l’esistenza di Life is Strange 3, che verrà annunciato tra tre giorni, all’evento previsto il 18 marzo. L’intestazione del tweet recita “Un nuovo cast. Un nuovo potere. Una nuova storia.”, dunque ancora una volta una trama completamente inedita e qualcosa di realmente nuovo in arrivo.

Secondo alcune indiscrezioni legate a Dontnod, sviluppatore del gioco, Life is Strange 3 si chiamerebbe in realtà Life is Strange True Colors, ma non è chiara la veridicità di questa voce di corridoio. Dovrebbe essere diviso in cinque episodi come i giochi precedenti e sarà impiegato l’Unreal Engine 4 per il suo motore grafico. Stando sempre a queste indiscrezioni la protagonista potrebbe essere dotata di poteri mentali in grado di leggere i pensieri e si chiamerà Alex.

Non ci resta che aspettare il 18 marzo per scoprire insieme questo nuovo capitolo di Life is Strange.

Life is Strange 3 – una fortunata serie

Il primo Life is Strange è uscito per PC, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One nel 2015, il suo successo ha portato lo sviluppatore ha pubblicarlo poi anche su dispositivi iOS, sia computer che mobile, e su Android e Linux. Nel 2018 c’è stato poi l’arrivo di Life is Strange 2, stavolta solo per PC, PS4 e Xbox One, oltre che per Linux e macOS.

Tutti e tre i capitoli, e si pensa che Life is Strange 3 non farà eccezione, hanno una forte impronta introspettiva e sono legate molto ai rapporti tra i personaggi più che alla trama generale. Così poi come accade nei giochi Telltale, viene data grande importanza alle scelte dei giocatori, che possono dare vita a storie diverse di partita in partita, o cambiarne alcuni risvolti.

Si ipotizza che Life is Strange 3 possa uscire, così come il capostipite, cross-gen, quindi su PS4 e Xbox One, così come su PS5 e Xbox Series X.

