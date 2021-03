Il Twitter ufficiale dello studio di produzione di animazione Khara ha rivelato che il film anime Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time (Shin Evangelion Gekijō-ban) ha superato un incasso di 3,3 miliardi di yen in soli 7 giorni dall’apertura del film nelle sale giapponesi l’8 marzo.

La cosa non dovrebbe lasciarci così stupiti, tenendo conto che l’ultimo film del franchise di Evangelion ha già stabilito un record per i più alti guadagni IMAX nel giorno di apertura in Giappone, con l’equivalente di ben 800 milioni di Yen, quasi 6 milioni di Euro, in biglietti IMAX.

Lo studio Khara sta trasmettendo in streaming due nuovi spot da 15 secondi per il film:

Ricordo che Khara ha pubblicato una dichiarazione riguardante la pirateria del film che spiega le conseguenze per coloro che lo diffondono su internet.

Detto questo, il film ci ha fatto davvero attendere, visto che era originariamente previsto per il 27 giugno 2020 ma è stato poi spostato al 2021 a causa del COVID-19. È stato poi annunciato che avrebbe dovuto uscire il 23 gennaio 2021 ma è stato nuovamente rinviato per la seconda volta a causa dello stato di emergenza dichiarato in Giappone. Nonostante questo, il film ha di certo fatto un debutto col botto!

Il film precedente, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, ha venduto 771.764 biglietti per 1.131.004.600 yen (circa 13,9 milioni di dollari) in due giorni (che erano un sabato e una domenica). Ha poi venduto 2.032.147 biglietti per 2.858.126.200 yen (circa 34,7 milioni di dollari) in nove giorni (che comprendevano due fine settimana).

Il secondo film della tetralogia, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance, ha guadagnato l’equivalente di 5.302.760 dollari nei primi due giorni (anche in questo caso un sabato e una domenica). Alla fine ha guadagnato un totale di 4 miliardi di yen (circa 43 milioni di dollari).

Entrambi i due film di Evangelion in Italia sono usciti grazie a Dynit in DVD e in Blu-ray Disc; la casa editrice ha recentemente annunciato la nuova edizione home video della serie tv e l’uscita al cinema dei film degli Anni 90.

Infine, il primo film della tetralogia, Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, ha venduto 236.158 biglietti per 280 milioni di yen (circa 2,4 milioni di dollari) nei primi due giorni (sempre un sabato e una domenica) e in totale ha guadagnato 2 miliardi di yen (circa 18,7 milioni di dollari).

