AGGIORNAMENTO: la puntata di One Piece non è andata in onda per dare spazio alla maratona femminile di Tokyo.

Un terremoto di magnitudo 4.7 vicino a Wakayama, Wakayama Shi, Giappone, è stato segnalato dal National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) del Giappone, considerato la principale agenzia nazionale che monitora l’attività sismica in questa parte del mondo.

A causa di questo devastante evento, la trasmissione della puntata più recente di L’Attacco dei Giganti 4 è stata interrotta al minuto 19, mentre One Piece non è andato in onda. E questa volta Barbanera non c’entra nulla!

One Piece – la sospensione a causa di un terremoto

Il Giappone è un territorio fortemente soggetto a scosse sismiche che scuotono la terra e anche l’oceano, e non è certo da escludere l’ipotesi che Eiichiro Oda abbia scelto di inserire nella sua opera il Gura Gura no Mi memore delle sue esperienze personali di residente in un territorio così soggetto a scosse sismiche molto potenti, che possono causare anche tsunami, nel caso in cui l’epicentro si trovi in mare, ed eventi come il disastro nucleare di Fukushima, avvenuto nel 2011.

Il terremoto si è verificato a una profondità molto bassa, 6,7 km sotto l’epicentro dopo la mezzanotte di lunedì 15 marzo 2021, alle 12:25 ora locale.

La scossa è stata probabilmente avvertita da molte persone nell’area dell’epicentro. Non dovrebbe aver causato danni significativi, a parte la caduta di oggetti dagli scaffali, finestre rotte, ecc. A 25 km di distanza, il terremoto avrebbe dovuto essere percepito come un leggero tremolio.

Trattandosi di un evento eccezionale, le TV locali giapponesi hanno interrotto bruscamente le proprie trasmissioni per mandare in onda delle edizioni speciali del telegiornale che tenessero costantemente informati i residenti delle zone colpite dal sisma; per questo, l’episodio più recente di L’Attacco dei Giganti 4, la cui trasmissione era iniziata prima dell’evento, è stata interrotta da una edizione speciale del telegiornale, mentre la messa in onda di One Piece è stata rimandata a questa settimana.

Naturalmente, nel caso di AOT l’episodio verrà trasmesso nuovamente nella sua versione integrale.

