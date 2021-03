Il sito ufficiale dell’adattamento anime del manga Farewell, My Dear Cramer (Sayonara Watashi no Cramer) di Naoshi Arakawa ha rivelato che Mikako Komatsu eseguirà la sigla finale dell’anime, intitolata Kuyashii koto wa Kettobase (Kicking Frustrating Things). Come precedentemente rivelato, Aika Kobayashi eseguirà anche la sigla di apertura Ambitious Goal.

Potete guardare l’anteprima del video musicale in testa all’articolo.

Farewell, My Dear Cramer – tutti i dettagli dell’anime

L’anime Farewell, My Dear Cramer è l’adattamento del nuovo manga di Naoshi Arakawa, autore di Bugie d’Aprile.

Seiki Takuno (Boarding School Juliet, Yamada-kun and the Seven Witches) dirige il film alla LIDEN FILMSe, Natsuko Takahashi (Tokyo Magnitude8.0, Cutie Honey Universe) sta scrivendo la sceneggiatura. Eriko Itō (Hamatora, Ane Log) sta progettando i personaggi, e Masaru Yokoyama (Bugie d’Aprile, Fruits Basket) sta componendo la musica. Toei sta distribuendo il film.

L’anime debutterà il 4 aprile su Tokyo MX. Questo il cast completo:

• Aoi Yūki è Midori Soshizaki

• Shiho Kokido è Aya Shiratori

• Yu Shimamura è Eriko Tase

• Marina Yamada è Makoto Miyasaka

• Rena Maeda è Rui Kikuchi

• Azumi Waki è Ayumi Kishi

• Misano Sakai è Saori Koshi

• Anzu Haruno è Noriko Okachimachi

• Rena Hasegawa è Karina Kakogawa

• Yuko Kaida è Naoko Nо-mi

• Junichi Suwabe è Gо-ro Fukatsu

• Saori Hayami è Mizuki Kaji

• Yui Ishikawa è Haruna Itō

• Makoto Koichi è Mao Tsukuda

• Yui Makino è Chika Kirishima

• Aika Kobayashi è Yū Tenma

• Hiroko Kiso è Alice Adatara

• Nichika Omori è Kei Hanabusa

• Takaya Kuroda è Eiken Asuka

Farewell, My Dear Cramer – il manga

Farewell, My Dear Cramer è il nuovo manga di Naoshi Arakawa (Bugie d’Aprile) serializzato sul Monthly Shōnen Magazine di Kodansha dal maggio 2016 e raccolto in tredici volumi tankōbon. È il sequel diretto della precedente serie manga di Arakawa Sayonara, Football, che è stata serializzata sulla rivista E-no dal giugno 2009 all’agosto 2010 e raccolta in due volumi tankōbon.

Il famoso manga di Arakawa Bugie d’Aprile ha ispirato una serie anime televisiva in 22 episodi che è stata presentata in anteprima nell’ottobre 2014.

