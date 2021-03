Il sito ufficiale di Star Blazers: Space Battleship Yamato ha pubblicato un nuovo trailer per Uchū Senkan Yamato to Iu Jidai: Seireki 2202-nen no Sentaku (The Space Battleship Yamato Era: The Choice in 2202), il film compilation della serie Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199 e Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202.

Il video rivela che il film uscirà l’11 giugno, in 36 sale con una proiezione limitata a sole tre settimane, e avrà anche un Blu-ray Disc e una release digitale lo stesso giorno. Il Blu-ray Disc e il DVD standard saranno distribuiti il 27 agosto.

The Space Battleship Yamato Era: The Choice in 2202 – tutti i dettagli

The Space Battleship Yamato Era: The Choice in 2202 doveva originariamente uscire in Giappone il 15 gennaio, ma è stato ritardato a causa del COVID-19.

Si tratta di un film compilation di 120 minuti che conterrà la narrazione di Harutoshi Fukui, lo scrittore principale dei progetti di reimmaginazione di Space Battleship Yamato. Fukui è anche responsabile della composizione e della supervisione della compilation. Il film si concentrerà principalmente su Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202, e conterrà scene inedite.

Questa la key visual mentre il trailer potete guardarlo all’inizio della pagina:

Per quanto riguarda lo staff, Atsuki Sato dirige il film allo Studio Mother mentre Fukui e Yuka Minakawa hanno scritto la sceneggiatura in collaborazione con Hideki Oka. Junichirō Tamamori è consulente per la scenografia e Kia Asamiya ha fatto lo storyboard e ha animato le nuove sequenze. Il defunto Yoshinobu Nishizaki è accreditato per il lavoro originale mentre Shoji Nishizaki è accreditato come produttore esecutivo e capo supervisore creativo.

Per quanto riguarda Battleship Yamato 2199 è un remake della serie originale del 1974 creata da Leiji Matsumoto e Yoshinobu Nishizaki. È stato presentato per la prima volta in Giappone come una serie di sette film proiettati nelle sale in giapponesi dal 2012 al 2013, per poi debuttare sulla televisione giapponese nell’aprile 2013. L’anime Uchū Senkan Yamato 2199: Hoshi-Meguru Hakobune è uscito in Giappone nel 2014.

Come per Battleship Yamato 2199, il progetto sequel Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 è stato presentato per la prima volta come una serie di sette film usciti da giugno 2017 a marzo 2019. La versione televisiva di Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 è stata presentata in anteprima nell’ottobre 2018 in Giappone. Crunchyroll ha iniziato a trasmettere in streaming l’anime nel maggio 2019.

Uchū Senkan Yamato 2205: Aratanaru Tabidachi (Space Battleship Yamato 2205: A New Journey), un nuovo progetto sequel, è stato annunciato nel febbraio 2020 e il debutto era previsto in Giappone per “il prossimo inverno”.

