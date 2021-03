Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 18 marzo, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 18 marzo

Le uscite Marvel del 18 marzo

PUNISHER COLLECTION VOL. 14: FACCIA A FACCIA CON KINGPIN

Autori: Mike Baron, Whilce Portacio

Marzo • 17×26, C.,

176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Punisher (1987) #14/20

• La sfida più mortale: Punisher contro Kingpin!

• Lo scontro che ha ispirato la serie TV di Daredevil!

• Disegni di una superstar degli anni Novanta: Whilce Portacio!

• Storie inedite in Italia nella versione a colori!

CONAN IL CONQUISTATORE: L’ORA DEL DRAGONE

Autori: Roy Thomas, John Buscema, Gil Kane

Marzo • 17×26, C.,

288 pp., col. e b/n • Euro 29,00

Contiene: Giant-Size Conan (1974) #1/4, Savage Sword of Conan (1974) #8, #10, Conan the Barbarian Annual (1973) #4/5

• In un solo volume, l’adattamento dell’unico romanzo di Conan mai scritto da R.E. Howard!

• La versione a fumetti, apparsa in maniera frammentaria, e originariamente uscita parte a colori e parte in bianco e nero, viene per la prima volta proposta in un unico volume, tutta a colori, con l’aggiunta di due sequel.

• Un complotto di palazzo detronizza il re di Aquilonia, ma Conan va al contrattacco!

• Una gemma degli anni 70 della Marvel scritta dall’autore che ha portato il Barbaro Cimmero nei fumetti!

WOLVERINE 10

Autori: Benjamin Percy, Adam Kubert, Viktor Bogdanovic

18 marzo • 17×26, S.,

40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wolverine (2020) #350

• La serie originale di Wolverine tocca quota 350 uscite!

• Festeggiamo l’evento con un albo di lunghezza extra!

• Inizia una nuova saga, con il ritorno in scena di Maverick! Ma sarà un alleato o un nemico?

• Inoltre: Omega Red affronta tutta la Wolvie-family!

MARAUDERS 12

Autori: Gerry Duggan, Stefano Caselli

Marzo • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marauders (2019) #16

• Il crossover mutante dell’anno si è concluso, e per Kate Pryde è giunto il momento di chiudere i conti in sospeso…

• …soprattutto con l’uomo che l’ha assassinata!

• Anche Lockheed ed Emma Frost daranno una mano!

• Disegni di un sempre più bravo Stefano Caselli!

Le uscite Panini Comics del 18 marzo

STAR WARS VOL. 10: LA FUGA

Autori: Kieron Gillen, Andrea Broccardo, Angel Unzueta

Marzo • 17×26, B.,

136 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Star Wars (2015) #56/61

I ribelli sono in fuga. Dispersi, impauriti. La speranza è morta. Darth Vader stringe la presa dando loro la caccia senza pietà. Ma per Luke, Leia, Han e il resto dell’Alleanza, la lotta contro il malvagio Impero Galattico continua. Gli eroi dovranno rivolgersi ad alleati vecchi e nuovi se sperano di salvare la Ribellione nel suo momento più buio.

LE CRONACHE DI UNDER YORK VOL. 3: CONFRONTI

Autori: Sylvain Runberg, Mirka Andolfo

Marzo • 17×26, C.,

64 pp., col. • Euro 9,90

Contiene: Les Chroniques d’Under York tome 3

Alison Walker è una strega proveniente da un mondo magico situato nelle profondità di New York, ma l’ha abbandonato per vivere in superficie. L’antico dio babilonese Marduk è ora tornato con le sue orde demoniache impossessandosi della Terra, e Alison e suo fratello Bayard dovranno unirsi ai clan di Under York per affrontare la minaccia magica più pericolosa della Storia. Il volume conclusivo della serie urban fantasy disegnata da Mirka Andolfo, autrice bestseller di ControNatura e Mercy.

MATANA 1 (DI 6)

Autore: Leo Ortolani

18 marzo • 18×26, S.,

32 pp., b/n • Euro 3,00

La Frontiera. Un luogo leggendario. E tra tutti coloro che cavalcavano senza sapere dove andare, c’era un uomo che cavalcava giorno e notte, grazie all’unguento del dottor Ragadini. Un uomo il cui nome veniva pronunciato con rispetto e paura: Matana! State pronti, perché è in arrivo un nuovo classico di Leo Ortolani!

Goodnight Paradise

Autori: Joshua Dysart, Alberto Ponticelli

Data di uscita: 18 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 176

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Goodnight Paradise #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828700432

24,00 €

Dai vincitori del premio Eisner Joshua Dysart e Alberto Ponticelli, un bruciante giallo che esplora gli angoli più reconditi della società moderna. A Venice, Los Angeles, un senzatetto che potrebbe rivelarsi un eroe indaga su un brutale omicidio che ha scosso l’intera comunità. Personaggi che sembrano vivi e storie tragiche s’intrecciano, in un’opera che non dimenticherete facilmente!

The Weatherman 1

Autori: Jody LeHeup, Nathan Fox

Data di uscita: 18 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 200

Formato: 17X26

Contiene: The Weatherman #1/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788891284464

23,00 €

Nathan Bright aveva tutto: una ragazza fantastica, un bravo cane e un lavoro come meteorologo su Marte. Ma quando viene accusato del peggior attacco terroristico della storia, diventa il bersaglio di una caccia all’uomo che attraversa la galassia. Ma è davvero lui il responsabile di un crimine tanto orribile… oppure è semplicemente l’unico in grado di salvare l’universo?

Le uscite Disney del 18 al 24 marzo

IL DEPOSITO DI ZIO PAPERONE

Autori: AA.VV.

19 MARZO 2021

18,3×24,5, C., pp.304, col.

Euro 25,00

Un volume dedicato a Paperone e al suo “regno”, il Deposito, un edificio ormai

iconico entrato nell’immaginario collettivo al punto da diventare coprotagonista di

numerose avventure al fianco dello Zione. Giacomo Delbene e Mila Nikolic´, architetti

e appassionati Disney, ci raccontano segreti e curiosità del leggendario money bin

sulla Collina Ammazzamotori, con una ricca selezione di storie di grandi autori: Barks,

Rota, Cimino, Scarpa, Cavazzano e molti altri. Solo per i preorder in omaggio un accurato

poster che ripercorre la storia dell’evoluzione stilistica e architettonica del Deposito.

LA SAGA DI MESSER PAPERO E SER PAPERONE

Autori: AA.VV.

19 MARZO 2021 • 18,3×24,5, C.,

224 pp., col. • Euro 25,00

In occasione delle celebrazioni dantesche del Dantedì, tornano le avventure in

costume degli ipotetici avi di Zio Paperone e di Paperino nella Toscana del

XIV e XV secolo, fra monumenti, fatti e personaggi famosi, primo fra tutti Dante

Alighieri, in un volume cartonato con pregiata copertina telata. La famosa saga in

sette episodi scritta da Guido Martina e disegnata da Giovan Battista Carpi è

arricchita da una serie di approfondimenti storici, che raccontano l’Italia del Medioevo

e del Rinascimento partendo dal fumetto.

BIG N. 156

Autori: AA.VV.

MARZO 2021 • 12,5×18,5, B.,

416 pp., col. • Euro 6,00

Oltre quattrocento pagine di fumetto per tantissime avventure di ogni decade disneyana: da Zio Paperone e il mondo delle idee, scritta da Manuela Marinato e disegnata dal maestro Giorgio Cavazzano, alla bella avventura Zio Paperone e l’energia elettrittica, opera dal grande Romano Scarpa.

Topolino Junior 3

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 20X26.5

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,90 €

Fumetti brevi e divertenti, giochi e attività creative per i piccoli lettori che amano Topolino. Questo terzo numero propone ai lettori in erba tante storie con i personaggi Disney più amati, tra arte, rubriche sugli animali e curiosità per stimolare le capacità cognitive e la lettura. Divertimento assicurato, da soli o insieme a mamma e papà. In regalo il battle 4 di Topolino, per sfide entusiasmanti con gli amici e tutta

