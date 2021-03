Le uscite Panini DC Italia del 18 marzo 2021

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia dell’18 marzo 2021, direttamente dal sito Panini.

BOOKS OF MAGIC VOL. 3: UN RISVEGLIO

Autori: Kat Howard, Simon Spurrier, Tom Fowler

Marzo • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00 Contiene: Books of Magic (2018) #14/18

• John Constantine è tornato, e per prima cosa vuole uccidere Tim Hunter!

• E se sopravvivrà all’incontro con Hellblazer, il ragazzo avrà altri, grossi problemi!

• Da quando ha iniziato il suo cammino sulla strada della magia, ha infatti le visioni di un suo doppelgänger malvagio…

• È giunto il momento del confronto finale tra i due Tim!

BATMAN: L’OSCURO PRINCIPE AZZURRO

Autore: Enrico Marini

Marzo • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Batman: The Dark Prince Charming (2017) #1/2

• In un unico volume, la spettacolare storia di Batman scritta e disegnata da Enrico Marini!

• Il mondo del Cavaliere Oscuro attraverso gli occhi di un maestro del fumetto europeo!

• Una giovane madre e sua figlia si presentano alla porta di Bruce Wayne…

• …ma cosa lega le due sventurate al terribile Joker?

JUSTICE LEAGUE VOL. 5: LA GUERRA GIUSTIZIA/DESTINO

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Jorge Jiménez, Howard Porter, AA.VV.

Marzo • 17×26, C., 272 pp., col. • Euro 28,00 Contiene: Justice League (2018) #29/39

• Perpetua è libera, e il piano di conquista della Legion of Doom arriva al suo culmine!

• La Justice League tra passato, presente e futuro per scongiurare la distruzione del Multiverso!

• In un solo volume, La Guerra Giustizia/Destino, prologo all’evento Batman: Death Metal!

• Un team creativo di superstar chiude con il botto la straordinaria run di Scott Snyder e James Tynion IV!

JUSTICE LEAGUE VOL. 1: LE MACCHINE-ESTINZIONE

Autori: Bryan Hitch, Tony S. Daniel, Jesus Merino

Marzo • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Justice League: Rebirth #1, Justice League (2016) #1/5

• Può la Justice League fidarsi di un nuovo Superman e di due nuove Lanterne Verdi?

• E cosa lega l’invasione aliena di Gotham con i terremoti che stanno sconvolgendo l’intero pianeta?

• La risposta è persino peggiore di quanto gli eroi possano immaginare: l’Adunata è qui!

• Il primo volume della run firmata da Bryan Hitch (Authority), affiancato ai disegni da Tony S. Daniel e Jesus Merino!

WONDER WOMAN: TERRA MORTA 4

Autori: Daniel Warren Johnson, Mike Spicer

Marzo • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90 Contiene: Wonder Woman: Dead Earth (2020) #4

• Il più grande e letale Haedra è sempre più vicino all’ultima roccaforte degli esseri umani…

• …mentre la furia di Themyscira è ormai senza freni e non conosce pietà!

• Wonder Woman è pronta a compiere l’estremo sacrificio per riportare la speranza in una Terra morta.

• Il gran finale dell’epica storia di Daniel Warren Johnson applaudita da pubblico e critica!

HELLBLAZER: ASCESA E CADUTA 1

Autori: Tom Taylor, Darick Robertson

Marzo • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90 Contiene: Hellblazer: Rise and Fall (2020) #1

• Miliardari con ali d’angelo piovono dal cielo.

• La detective Aisha Bukhari deve risolvere il caso più strano della sua vita… nonostante l’intromissione del suo amico d’infanzia John Constantine!

• Possibile che la serie di orribili omicidi sia collegata ai peccati originali dell’investigatore dell’occulto?

• Comincia qui una storia in tre parti firmata dall’acclamato Tom Taylor e da uno strepitoso Darick Robertson!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 3

Autori: John Byrne, Marv Wolfman, Jerry Ordway

18 marzo • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Superman (1987) #3, Adventures of Superman (1987) #424/425, Action Comics (1987) #585

• Non c’è dubbio, Superman è Clark Kent. O forse no?

• È guerra a Metropolis… e il nemico è Superman!

• L’Uomo d’Acciaio contro la magia!

• E infine, una mano amichevole nel buio, uno Straniero…

BATMAN/SUPERMAN 10

Autori: Joshua Williamson, Gleb Melnikov, Dale Eaglesham, Clayton Henry

18 marzo • 17×26, S.,

40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Superman Annual (2020) #1

• Chi vincerebbe in uno scontro tra Batman e Superman?

• Due nemici giurati intendono risolvere una volta per tutte questa annosa questione… Mr. Mxyzptlk e Bat-Mito!

• La battaglia del secolo, gentilmente offerta dal team creativo regolare e dalle guest-star Gleb Melnikov e Dale Eaglesham!

• Scoprite se un Imp della Quinta Dimensione può sanguinare, nel primo grande Annual di Batman/Superman!

JUSTICE LEAGUE 10

Autori: Simon Spurrier, Aaron Lopresti

18 marzo • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #48/49

• Una richiesta di soccorso dallo spazio profondo porta alla scoperta di una civiltà nascosta in guerra.

• Una terribile minaccia incombe, e un mondo lontano ha bisogno di una nuova guida!

• Batman, Superman, Wonder Woman, Flash e Lanterna Verde affrontano la sfida più difficile!

• Simon Spurrier racconta i incontri ravvicinati di tipo… Justice League!

Legione Dei Super – Eroi 2 Il Processo Alla Legione

Autori: Ryan Sook, Brian Michael Bendis, AA.VV.

Data di uscita: 18 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 17X26

Contiene: Legion of Super-Heroes (2019) #7/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828733768

19,00 €

• Continua l’incredibile avventura di Jon Kent nel futuro!

• La Legione dei Super-Eroi dovrà affrontare le conseguenze delle proprie azioni!

• Con l’intera galassia contro di loro, anche i giovani eroi del futuro corrono il rischio di non sopravvivere!

• Brian M. Bendis e Ryan Sook proseguono le nuove storie della Legione con l’aiuto di trenta, eccezionali artisti!

Sandman Library 12 Cacciatori di Sogni – Romanzi

Autori: Neil Gaiman, Yoshitaka Amano

Data di uscita: 18 mar 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Sandman: The Dream Hunters (1999)

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828732181

13,00 €

• Un’altra avventura del Re dei Sogni firmata da Neil Gaiman!

• L’elegante prosa del premiato scrittore britannico si unisce alle splendide illustrazioni di Yoshitaka Amano per una storia di Sogno ambientata in Giappone!

• Cosa lega un placido monaco e una scaltra volpe? E chi trama nell’ombra per ostacolare il loro amore?

• Sandman e i personaggi del suo variopinto universo come non li avete mai visti!

