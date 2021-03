In mezzo all’infuocata guerra di Onigashima, in un angolo indisturbato si sta svolgendo un’altra battaglia di vendetta di Carrot contro Charlotte Perospero, uno dei figli più forti dell’Imperatrice Big Mom che si è macchiato il delitto di aver portato Pedro alla morte.

Attenzione: l’articolo contiene spoiler su One Piece 1006!

Nel corso de precedente arco narrativo di Whole Cake Island, difatti, Perospero e Pedro si sono affrontati e quest’ultimo, per eliminare il nemico, si è fatto esplodere. Carrot, che incarna la stessa linea di sangue di Pedro, non ha mai smesso di cercare vendetta.

Poichè la guerriera delle tribù dei mink sta temporaneamente viaggiando con i pirati di Rufy, il momento della vendetta non è tardato ad arrivare.

La battaglia si è quindi svolta, ma la coraggiosa piratessa ha subito una sonora sconfitta non riuscendo, di conseguenza, ad ottenere il suo obiettivo. Oltre alla differenza di potere con il furbo Perospero, Carrot non è riuscita ad evolversi nella forma Sulong per la mancanza di una Luna Piena e questo l’ha penalizzata.

Perospero non ha certo dimenticato Pedro e la loro battaglia in cui ha perso un braccio, pertanto, avendo vinto anche contro Carrot, se ne allontana ridendo di lei e del suo fallimento.

Non ci resta ora che attendere per scoprire la prossima mossa della tribù dei mink considerando che due di essi, Nekomamushi e Inuarashi, si trovano a leccarsi le ferite dopo la battaglia contro Kaido giovando di un aiuto al momento non ben identificato.

Il Capitolo 1006 di One Piece è disponibile per la lettura gratuita legale e gratuita su MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1007 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 965 episodi ed è trasmessa ogni domenica.