A causa di un terremoto accorso nella giornata di ieri 13 marzo 2021 presso la Prefettura di Wakayama in Giappone, le emittenti nipponiche hanno interrotto la trasmissione l’episodio numero 14 (73° considerando le precedenti stagioni animate) della stagione animata finale de L’Attacco dei Giganti, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Hajime Isayama.

Ci si aspetta, pertanto, che anche i servizi di streaming italiani on-demand di VVVVID e Amazon Prime Video non pubblichino l’episodio il prossimo martedì, e che la serie animata torni direttamente nel prossimo week-end.

Da una testimonianza di un appassionato, ecco come si è concluso improvvisamente l’episodio:

Se le avete perse qui potete recuperare le anticipazioni degli episodi conclusivi della stagione.

L’Attacco dei Giganti: ecco la fine

Ricordiamo che L’Attacco dei Giganti si concluderà con il Capitolo 139 e sarà pubblicato il 9 aprile. Il volume finale invece, il numero 34, arriverà il 9 giugno 2021.

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. Ad oggi sono stati pubblicati 138 capitoli e i primi 134 sono raccolti in 33 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 32 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, ha esordito e trasmesso il 13° episodio.