Deadpool: Samurai è attualmente il fumetto Marvel più venduto

Il manga di Deadpool è riuscito ad essere uno dei fumetti più venduti della Marvel in questo momento!

L’anno scorso ha visto Marvel e Shueisha unire di nuovo le forze dopo uno dei progetti usciti durante la loro collaborazione speciale nel 2019, noto come “Marvel x Shonen Jump + Super Collaboration”, con l’uscita di una serie manga con protagonista Deadpool intitolato Deadpool: Samurai.

Pubblicato tramite l’app digitale di Shonen Jump+ in Giappone. La serie ha avuto un grande successo in quanto ha raccolto alcune delle visualizzazioni più alte non solo sull’app stessa, ma anche di più rispetto alle altre uscite di Marvel Comics.

Deadpool: Samurai, è un manga scritto da Sanshirou Kasama e disegnato da Hikaru Uesugi di Shonen Jump+, ed è ufficialmente il fumetto Marvel più letto del 2021 finora. I primi due capitoli sono stati letti da più di un milioni di lettori, una cifra che la Casa Delle Idee ha raggiunto l’ultima volta nel 2015 con Star Wars #1.

Il capitolo più recente del manga del Mercenario Chiacchierone ha totalizzato 658.000 visualizzazioni. Per fare un confronto, il fumetto Marvel Comics americano più venduto del 2020, e stato Wolverine # 1, che ha spedito circa 196.441 copie ai negozi dei fumetti del Nord America, meno di un terzo dei lettori di Deadpool: Samurai.

Chi non conosce a fondo il settore sarà sorpreso di scoprire che un numero di Tex vende cifre nettamente superiori alla maggior parte delle testate Marvel/DC, pur rivolgendosi a un bacino di lettori nettamente inferiore.

I fumetti sui supereroi, nonostante la notevole presentazione mediatica che li fa sempre essere al centro dei canali d’informazione fumettistica, non sono le opere della nona arte più redditizie del settore. One Piece è in procinto di superare le vendite totali di Batman, pur avendo una vita editoriale più breve rispetto a quella dell’Uomo Pipistrello e con un decimo dei volumi.

Il disegnatore del Manga Deadpool: Samurai Hikaru Uesugi, ha celebrato questo nuovo traguardo con un divertente sketch anche su Twitter:

Nello specifico la serie di Kasama e Uesugi trasporta il Mercenario Chiaccherone indietro nel tempo nel Giappone feudale.

