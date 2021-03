I Marvel Studios hanno sempre fatto un ottimo lavoro con i costumi indossati dai più grandi eroi e cattivi del Marvel Cinematic Universe, ma sembra che all’orizzonte ci possano essere grandi cambiamenti per Doctor Strange. sembra che il regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness Sam Raimi abbia alcune idee.

Secondo quanto rivelato in esclusiva da Discussing Film, nel prossimo Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è previsto che Benedict Cumberbatch indosserà un nuovo costume simile a quello indossato nei fumetti dallo stregone supremo. Al momento non ci sono dettagli o descrizioni di questo nuovo costume, ma dovremo attendere di vedere qualche foto rubata dal set o direttamente dal materiale promozionale del film.

Non avendo appunto ulteriori dettagli su come potrebbe essere, possiamo affermare che non è un segreto che Raimi sia un grande fan delle opere di Steve Ditko. In Thor: Ragnarok, Taika Waititi ha regalato a Strange i suoi classici guanti gialli dei fumetti, ma erano scomparsi nel momento in cui Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame erano usciti.

Ha senso cambiare il suo aspetto per un Film che non solo sembra destinato ad abbracciare l’idea del Multiverso, ma mostra la Scarlet Witch vestita con il suo costume classico dai comics. Questa sembra la mossa giusta per Strange, soprattutto perché probabilmente ha pienamente abbracciato il suo ruolo di Stregone Supremo della Terra dopo tutto quello che è successo nei film dei Vendicatori.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness: cast e trama

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Al nuovo film di Doctor Strange è collegata a sua volta la serie tv WandaVision, disponibile sulla piattaforma streaming Disney. Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutto da confermare gli altri attori che sono presenti nel cast finora.

Doctor Strange 2 sarà diretto come detto da Sam Raimi, famoso per aver diretto la trilogia dello Spider-Man di Tobey Maguire e scritto da Jade Halley Bartlett e Michael Waldron (già Showrunner di Loki). Le riprese sono iniziate qualche mese fa a Londra. Salvo ulteriori complicazioni date dalla pandemia di coronavirus la pellicola dovrebbe uscire al cinema il prossimo 25 marzo 2022 nelle sale americane.

