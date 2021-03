Detective Conan ha dato filo da torcere a One Piece per quanto riguarda il numero di episodi del suo anime, i volumi del manga e i lungometraggi nel corso della sua lunga storia, da quando è apparso per la prima volta sulla scena nel 1994, e ora è stato pubblicato un nuovo trailer per l’ultimo film della serie, The Scarlet Bullet, il 24° film della serie. Detective Conan: The Scarlet Bullet seguirà il giovane detective mentre tenterà di risolvere ancora una volta un nefasto mistero che coinvolge un rapimento e i “World Sports Games”, la versione delle Olimpiadi dell’universo in cui è ambientata la storia.

Per coloro che non hanno familiarità con Detective Conan, la storia segue il detective Shinichi Kudo, che si ritrova ringiovanito fino all’età di un bambino dopo essere stato avvelenato. Nel tentativo di risolvere i casi nello stesso modo in cui faceva nel suo corpo da adulto, Shinichi avrà bisogno di superare gli ovvi ostacoli che derivano dall’essere ora nel corpo di se stesso da bambino. L’anime ha recentemente raggiunto il traguardo dei 1000 episodi, dimostrando che il franchise creato da Gosho Aoyama continua a godere di grande successo.

Detective Conan: The Scarlet Bullet – il nuovo film

Sebbene Detective Conan non sia così popolare in Occidente come in Oriente, il franchise è comunque noto a tantissimi appassionati, che saranno certamente felici di poter vedere presto un nuovo film di animazione con Shinichi Kudo/Conan Edogawa.

The Scarlet Bullet doveva originariamente arrivare nei cinema circa un anno fa, ma ha subito dei ritardi, come tanti altri progetti anime, a causa della pandemia di coronavirus. Ora, la data di uscita prevista è il 16 aprile, giorno in cui il film è destinato a raggiungere i seguenti Paesi contemporaneamente: Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud, Singapore, Malesia, Indonesia, Filippine, Brunei, Tailandia, Vietnam, Germania, Austria, Svizzera, Liechtenstein, Lussemburgo, Francia, Emirati Arabi Uniti, Oman, Kuwait, Qatar e Arabia Saudita.

