Zack Snyder’s Justice League sta per essere finalmente disponibile in tutto il mondo da Giovedì 18 Marzo 2021.

Il The New York Times ha pubblicato una intervista a Zack Snyder, all’interno della quale il regista di cinecomics come 300, Watchmen, L’Uomo d’Acciaio e Batman v Superman Dawn of Justice ribadisce i motivi che quasi quattro anni fa lo hanno portato a lasciare la produzione del film, racconta la soddisfazione del movimento #ReleaseTheSnyderCut e spiega di cosa avrebbero parlato i sequel inizialmente previsti.

Accompagna l’articolo la seguente nuova immagine promozionale:

Ricordiamo che anche in Italia il film sarà disponibile da Giovedì 18 Marzo alle ore 8 del mattino.

Uscirà in prima assoluta su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV anche on demand (3 Euro).

Sarà trasmesso in prima serata anche Sabato 20 Marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

A proposito di Zack Snyder’s Justice League

Zack Snyder’s Justice League è diretto da Zack Snyder su sceneggiatura scritta dallo stesso Snyder insieme a Chris Terrio (Batman v Superman – Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker).

Snyder ha girato un nuovo finale del film, che conterrà l’apparizione di un nuovo eroe che esalterà i fan più sfegatati dei fumetti DC e che nelle intenzioni originali avrebbe preparato il terreno per ulteriori sequel.

QUI tutti i dettagli sulla trama due sequel come pensati nel 2016.

Il regista è al lavoro su una edizione in bianco e nero, intitolata Justice League: Justice Is Grey, che arriverà prossimamente su HBO Max.

Sempre il 18 Marzo su HBO Max arriverà la nuova edizione rimasterizzata di Batman v Superman: Dawn of Justice Ultimate Edition, di cui trovate tutti i dettagli cliccando qui.

Zack Snyder’s Justice League, la suddivisione in parti

Il film ha una struttura in sette capitoli o parti, ecco i titoli:

Parte 1: “Don’t Count On It, Batman”

Parte 2: The Age Of Heroes

Parte 3: Beloved Mother, Beloved Son

Parte 4: “Change Machine”

Parte 5: All The King’s Horses

Parte 6: “Something Darker”

Parte 7 (epilogo): “A Father Twice Over”

Zack Snyder’s Justice League, la trama

Di seguito la sinossi ufficiale italiana di Zack Snyder’s Justice League: