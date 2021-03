Black Clover 284 ha condiviso un aggiornamento per Nacht. L’anime di Black Clover potrebbe concludersi tra un paio di settimane, ma la serie manga originale di Yuki Tabata è nel pieno della seconda fase di battaglie contro la Triade Oscura del Regno di Spade. Nacht e alcuni altri Capitani del Regno di Clover avevano fatto irruzione nel Regno di Spade nel tentativo di salvare Yami e Vangeance dal rituale dell’Avvento di Qilphoth, ma il rituale è iniziato molto più velocemente di quanto Nacht avesse originariamente previsto.

Black Clover 284 – cosa è successo a Nacht?

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Black Clover 284.

L’ultima volta che abbiamo visto Nacht in azione, lui e Jack stavano facendo del loro meglio non solo per combattere contro un Dante del tutto potenziato, ma anche contro due nuovi Diavoli che erano emersi una volta che i cancelli degli Inferi sono stati aperti. Il potere di questi due diavoli è stato immediatamente evidente, e da ciò che si evince alla fine di Black Clover 284, Nacht non è stato certamente sufficiente per combatterli.

Black Clover 284 si concentra in gran parte sull’aiuto proveniente da Noelle e dagli altri dopo che si erano ripresi e allenati nel Regno di Heart in seguito al combattimento con Vanica, ma la fine del capitolo fornisce un disastroso aggiornamento su cosa è successo a Nacht mentre era bloccato nel castello. Anche se si scopre che Luck ha ottenuto un potente Ultimate Magic, afferma che c’è

“qualcuno con cui non possiamo permetterci di scherzare“.

Guardando il castello del Regno di Spade mentre le radici dell’albero dell’Avvento di Qliphoth si diramano in esso, l’ultima pagina del capitolo vede i Due diavoli gemelli Lilith e Naamah ridere di quanti danni hanno causato. Per quanto riguarda Nacht, è stato trafitto con molte delle loro punte di ghiaccio. Non sembra però soffrire di ferite fatali, poiché le punte non stanno attraversando organi vitali, quindi sembra che ci sia ancora speranza che Asta arrivi in ​​tempo per salvare Nacht da un reale pericolo di morte.

Ma c’è ancora la minaccia di potenti Demoni negli Inferi, ed è probabile che questi due non saranno gli unici che vedremo in azione mentre ci avviciniamo al culmine di questa saga.

