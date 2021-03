Harley Quinn, la serie animata per adulti basata sul personaggio ideato da Paul Dini e Bruce Timm per Batman – The Animated Series, tornerà per una terza stagione.

Justin Halpern, uno degli showrunner della serie, ha dato una finestra di uscita per la nuova stagione in una recente intervista al podcast Master of None:

Penso che probabilmente uscirà o alla fine di quest’anno o all’inizio del prossimo, perché l’animazione richiede tempo.

Harley Quinn, la serie animata

La terza stagione della serie animata per adulti Harley Quinn è stata confermata in occasione del ComicsPRO di fine Febbraio; il rinnovo è stato anticipato lo scorso Settembre dallo showrunner Patrick Schumacker.

Prodotta da Warner Bros. Animation, DC Entertainment, Yes, Norman Productions e da Ehsugadee Productions, la serie animata è basata sul personaggio di Harley Quinn ideato da Paul Dini e Bruce Timm.

È interpretata da Kaley Cuoco nel ruolo della protagonista, e da Lake Bell, Ron Funches, Tony Hale, Jason Alexander, J. B. Smoove e Alan Tudyk.

Ha debuttato sul servizio DC Universe il 29 Novembre 2019 con una prima stagione in 13 episodi; la seconda, di altrettanti episodi, ha esordito il 3 Aprile 2020.

La serie è stata trasferita su HBO Max.

Harley Quinn, la nuova serie DC Comics

Il 23 Marzo 2021 debutterà la nuova serie a fumetti di Harley Quinn.

Il team creativo della nuova serie è composto dalla scrittrice Stephanie Phillips (Superman, The Butcher of Paris, Future State: Harley Quinn) e dal disegnatore Riley Rossmo (Batman/The Shadow, Dark Knights: The Batman Who Laughs) — ideatore del nuovo costume del personaggio e anche autore della copertina regolare.

Nella serie Harley tornerà a Gotham City per espiare i peccati del passato e per aiutare la città a riprendersi dagli eventi di The Joker War.

A darle il bentornata in città ci penseranno i loschi individui che si muovono affinché Gotham City resti nella condizione in cui si trova.

Acquista Birds of Prey in Blu-ray