L’Attacco dei Giganti è ad un mese dalla sua conclusione e gli appassionati si stanno ormai preparando ad assistere al finale di una delle serie più brutali e crude degli ultimi dieci anni, sia per azioni di combattimento che per colpi di scena politici.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Per il suo penultimo capitolo della serie l’autore, Hajime Isayama, ha rivelato una conclusione sconvolgente con una morte altrettanto sconvolgente.

Il Capitolo 138 si è aperto con Eren rialzarsi dalle ceneri dopo essere stato vittima di un’esplosione cortesemente offerta da Armin forte del Potere del Giganti Colossale e dai pugni del Corazzato di Reiner.

Pertanto, Eren rivela la forma finale del suo Gigante e non torna indietro con le sue intenzioni: brama sangue.

Una delle persone che si carica di determinazione e che passa al contrattacco decisivo è Mikasa che, nonostante l’affetto per il caro amico, decide di prendere la decisione più difficile della sua vita.

Prima che il capitolo si concluda, difatti, Mikasa raggiunge la bocca del Gigante e taglia la testa di Eren, salvando l’umanità per sempre dalla piaga sino ad ora perpetratasi nel mondo. E, ancora, nel momento della morte, la Ackerman condivide con Eren un bacio d’amore.

Il momento sconvolgente ha lasciato senza parole l’audience. Eren è il personaggio più importante del manga dato il suo status di protagonista e, nonostante il passaggio al lato oscuro, la sua probabile dipartita non farebbe altro che innalzare ancor di più la grande qualità che già il manga possiede.

L’Attacco dei Giganti: ecco la fine

Ricordiamo che L’Attacco dei Giganti si concluderà con il Capitolo 139 e sarà pubblicato il 9 aprile. Il volume finale invece, il numero 34, arriverà il 9 giugno 2021.

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. Ad oggi sono stati pubblicati 138 capitoli e i primi 134 sono raccolti in 33 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 32 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, ha esordito e trasmesso il 13° episodio.

Il franchise ha anche ispirato videogame, merchandise e tanto altro.

Trama

Un gigante che compare dal nulla distruggendo le mura della città. Quel giorno, l’umanità ricordò il terrore di essere controllati da loro… l’umiliazione di vivere come uccelli in gabbia. Tutto accadde 107 anni fa. L’intero genere umano… tranne pochi… fu divorato dai giganti. Tutta quella gente finì direttamente nello stomaco di quegli esseri. Fu così che i nostri antenati pensarono di costruire delle enormi mura che i giganti non avrebbero mai potuto oltrepassare. Riuscirono a creare un territorio al riparo dalla minaccia dei giganti, ma…tutto ciò fino a cinque anni fa. Ma ora è il nostro turno, degli esseri umani. D’ora in avanti… saremo noi a divorare i giganti! Adesso finalmente il genere umano può riprendersi la propria dignità. Possiamo vincere. Per l’umanità è il momento… di attaccare!

