DOOM Eternal The Ancient Gods potrebbe vedere l’uscita della seconda parte prima del previsto. Dopo la prima parte uscita ad ottobre 2020 (e che avevamo recensito qui), era da un po’ che si chiedeva quando avremmo visto la seconda. Stando ad un’indiscrezione il gioco potrebbe arrivare il 18 marzo, ovvero tra appena quattro giorni. Difatti, il negozio online di Microsoft ha reso disponibile la pagina di DOOM Eternal The Ancient Gods Parte 2 proprio per quella data.

Che si tratti di un errore non ci è dato saperlo al momento, ma insieme alla suddetta pagina un utente Twitter ha anche preso alcuni screenshot del gioco.

Sarebbe verosimile che sia proprio quella la data, sebbene ci siano ancora dei dubbi in quanto non vi è stata alcuna conferma dallo sviluppatore. Staremo a vedere gli eventuali sviluppi di questi giorni.

DOOM Eternal e la rinascita della saga

DOOM Eternal è stato un gioco di grande successo e qualità che ha continuato il percorso intrapreso dal reboot di DOOM nel 2016. DOOM Eternal è uscito il 20 marzo 2020, ovvero quasi un anno fa, ed è stato pubblicato per PS4, Xbox One, PC, Google Stadia e Nintendo Switch, tramite un lavoro di porting davvero notevole.

Non è chiaro se sia prevista o meno una versione per la nuova generazione di console su PS5 e Xbox Series X ed S, ma è difficile escluderlo data la tendenza di questi ultimi mesi. Id Software non ha detto nulla al riguardo e ci aspettiamo stia anche lavorando al seguito dell’opera, in modo da dare anche un terzo capitolo a questa nuova avventura contro i demoni infernali.

Avevamo recensito anche DOOM Eternal a questo indirizzo, sottolineando la sua natura frenetica, ma al contempo tattica e profonda, rendendo il titolo davvero spettacolare.

