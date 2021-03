Il crossover tra Genshin Impact e KFC di cui vi avevamo dato notizia qualche settimana fa è stato ufficialmente cancellato. La causa, ancora una volta, sembra essere collegata alla pandemia di COVID-19 e per via di una serie di protocolli che verrebbero altrimenti infranti. Per adesso non è chiaro se l’evento è stato solo rimandato a data da destinarsi oppure cancellato in maniera definitiva. Con tutta probabilità sarà necessario attendere un po’ per scoprirlo.

La promozione dell’evento stesso è stata cancellata a Shanghai e Hangzhou in seguito alla violazione di alcuni dei suddetti protocolli anti-coronavirus. Del resto è facile intuire come, dato il grande successo del gioco, questi eventi promozionali abbiano attirato un numero notevole di persone, mettendo in pericolo la comunità con la diffusione del virus.

Genshin Impact e KFC – la collaborazione cancellata

La notizia della collaborazione giunse direttamente dall’account Twitter di Zeniet, uno dei collaboratori di Genshin Impact. Zeniet aveva twittato una foto del crossover con KFC presentando quello che sembrava essere un pasto speciale con il personaggio Diluc di Genshin Impact come mascotte.

L’immagine mostrava anche Noelle senza la sua armatura, così come quello che sembrava essere un paio di ali di aliante a tema KFC. Sebbene il testo dell’immagine fosse scritto in cinese, pareva che il crossover sarebbe durato solo per un tempo limitato e solo in Cina.

Vi ricordiamo che Genshin Impact è attualmente disponibile per PS5, PS4, PC e dispositivi mobile ma è prevista anche una pubblicazione su Nintendo Switch. Molto presto verrà anche pubblicato un nuovo aggiornamento con importanti novità. L’aggiornamento arriverà a partire dal 17 marzo e prevede la possibilità di ottenere Venti, uno dei più amati tra i vari eroi, che sarà più semplice da acquisire. Ma non è tutto, a giungere su Genshin Impact c’è anche Rosaria, una eroina a 4 stelle che avrà l’alta probabilità di contenere proprio Venti.

