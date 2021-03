Mentre si avvicina sempre di più la fine de L’Attacco dei Giganti, fissata per il prossimo mese, e, di conseguenza, la fine della battaglia tra Eldia e Marley, il recente capitolo ha offerto una manciata di scene di morte che hanno lasciato sconcertati gli appassionati del manga di Hajime Isayama.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

La battaglia è più sanguinosa che mai ed è chiaro che il lieto fine è ormai soltanto un’utopia.

Facendo un piccolo passo indietro, nel capitolo precedente del manga l’Armata Ricognitiva è stata in grado di abbattere Eren Jaeger dopo aver fatto esplodere un esplosivo intorno al collo, ma non è bastato ad ucciderlo del tutto.

Eren è riuscito non solo a sopravvivere all’esplosione, ma è anche emerso dalle fiamme con la forma finale del suo Gigante dalle dimensioni di quello Colossale (in possesso di Armin).

Tornando all’oggetto dell’articolo, Eren non è responsabile delle morti accadute in questo capitolo, piuttosto è da attribuire stavolta all’entità parassita che inizialmente si collegò alla piccola Ymir per creare il terribile Gigante Fondatore.

Il parassita, per continuare a vivere, libera un gas che trasforma tutti gli Eldiani che lo respirano in Giganti senza cervello, uccidendoli di fatto. Sfortunatamente ne vengono a contatto Jean, Connie, Gabi e il padre di Annie i quali diventano immediatamente dei malvagi e feroci Giganti.

Come se non fosse abbastanza, il capitolo si conclude con Mikasa intenta a prendere la decisione più dolorosa della sua vita mentre decapita Eren dalla sua forma da Gigante, uccidendolo definitivamente.

In tale scena particolarmente orribile, Mikasa bacia la testa tranciata di Eren e immagina un finale più roseo, dimostrando, dunque, quanto possa essere terrificante quest’opera anche nelle sue battute finali.

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. Ad oggi sono stati pubblicati 138 capitoli e i primi 134 sono raccolti in 33 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 32 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, ha esordito e trasmesso il 13° episodio.