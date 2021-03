L'Attacco dei Giganti 138: la forma finale del Gigante di Eren

Con l’uscita del penultimo capitolo de L’Attacco dei Giganti, il numero 138, è stata svelata la forma finale del Gigante di Eren Jaeger, forse la sua più inquietante fino ad oggi.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER.

Il capitolo precedente della serie si è concluso con un finale a sorpresa dove Reiner e Armin hanno unito i pugni dei loro poteri titanici per dare il colpo di grazia alla forma scheletrica di Eren dopo che era stato separato sia da Zeke che, di conseguenza, dal potere del Titano Fondatore.

La forte esplosione del Gigante Colossale di Armin sembrava distruggere il corpo di Eren, ma il Capitolo 138 rivela che in realtà ha portato alla luce solo un’ultima e massiccia trasformazione del Gigante di Eren.

Ecco qui, pertanto, il design della forma finale del Gigante di Eren:

Lo sforzo di Armin e Reiner non ha funzionato. Sebbene, infatti, i due guerrieri avessero separato Eren dal potere del Titano Fondatore, Eren si è presentato nuovamente dal terreno con una trasformazione ancora più potente, non più scheletrica, ma addirittura dalle stesse dimensioni e altezza del Colossale.

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. Ad oggi sono stati pubblicati 138 capitoli e i primi 134 sono raccolti in 33 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 32 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, ha esordito e trasmesso il 13° episodio.